Como PMEs podem se digitalizar para enfrentar a crise

A crise econômica causada pela pandemia do Covid-19 afetou diretamente as pequenas e médias empresas ao redor do mundo. No Brasil, a medida que os efeitos da pandemia não se controlam, as empresas sofrem com a baixa de faturamento, inadimplência e contas de fornecedores vencendo.

Uma das formas de amenizar todos esses impactos é encontrando maneiras de digitalizar a empresa, fazendo uma transformação tecnológica a fim de reduzir os custos, aumentar a eficiência e o alcance que a empresa tem.

Pensando nisso, trouxemos algumas dicas e informações que podem ser importantes para este processo, que vai além da contratação de um servidor de hospedagem de sites, mas que com certeza também é muito importante.

Como a crise afeta diretamente as PMEs

Muitas empresas de médio e pequeno porte não estavam preparadas para as medidas de isolamento social e queda geral no movimento. Com isso, boa parte delas não resistiram e fecharam as portas. Algumas outras estão relutantes, mas foram necessários diversos ajustes para se manterem de portas abertas.

O cenário de pandemia fez com que as pessoas mudassem um pouco os seus hábitos de consumo, se precavendo e deixando de consumir supérfluos, além de diminuir até mesmo o consumo de produtos e serviços necessários, gastando somente em casos de alta necessidade.

Além disso, muitas pessoas perderam seus empregos e ficaram sem renda alguma. Trabalhadores autônomos tiveram suas demandas reduzidas e o desemprego atingiu altos níveis.

Tudo isso forma uma espécie de ciclo vicioso. Empresas não faturam, empregados perdem seus empregos, deixam de consumir da mesma forma, o que em grande escala impacta no faturamento das empresas.

Por isso, algumas medidas são tomadas para amenizar estes impactos. No entanto, o ideal é conseguir preservar os colaboradores e contribuir para o giro da economia segurando as contas, amenizando custos e buscar inovação na forma de gestão.

Abaixo trouxemos algumas informações importantes que podem ajudar pequenas e médias empresas a superar as piores fases de uma crise econômica.

Formas de amenizar os impactos da crise

Existem algumas formas de amenizar os impactos da crise em pequenas e médias empresas. Como já comentamos, o ideal é encontrar maneiras de preservar os bons colaboradores, pois por trás de cada um, tem uma família dependente que pode passar por dificuldades.

Preservar seus bons funcionários é uma forma de preservar a integridade e imagem da sua empresa perante aqueles que são responsáveis pelo crescimento dela. Por isso, veja algumas dicas para fazer mudanças em outros segmentos antes de cogitar demissões ou fechar as portas.

Tenha dinheiro em caixa

Momentos de crise exigem que se haja caixa para honrar compromissos. Por isso, faça de tudo para ter dinheiro em caixa nesses momentos. Faça promoções, resgate aplicações e, se for preciso, venda itens que possuem menor valor.

Corte os serviços não essenciais

Veja na planilha de gastos da empresa o que é possível cortar e mesmo assim deixar a empresa funcionando sem grandes impactos. Negocie planos de internet, investimentos em serviços e considere comprar só o necessário de fornecedores.

Negocie o aluguel

Em tempos de pandemia, muitas empresas negociaram o aluguel doseus espaços. Algumas conseguiram descontos interessantes que podem fazer a diferença no fim do mês.

Neste período, os donos de imóveis estão mais flexíveis com o aluguel, uma vez que é preferível ceder ao desconto a perder o inquilino em um eventual fechamento das portas.

Honre seus compromissos com colaboradores e negocie com fornecedores

Os primeiros a serem pagos devem ser os colaboradores. Em escala de preferência, opte por aqueles que te ajudam a fazer o negócio girar. Em seguida, comece a negociar com seus fornecedores, dando preferência dos menores aos maiores.

Todos neste momento entendem as necessidades de seus clientes e é possível fazer bons negócios para passar o período sem muitos apertos.

Invista nos processos de digitalização da sua empresa

Agora é o momento em que os processos de digitalização são mais que necessários. Mesmo antes da pandemia, este já era o caminho a ser seguido pelas empresas, mas agora também é solução para aumentar eficiência, cortar custos e aumentar o alcance.

Abuse das ferramentas gratuitas de digitalização

Existem maneiras de fazer uma digitalização com ferramentas gratuitas. Mas abaixo falaremos mais sobre elas, mas saiba que esta é uma ótima maneira de melhorar a performance sem fazer grandes investimentos financeiros.

Qual a importância do processo de digitalização das PMEs na época de crise

É preciso aumentar a eficiência e inteligência das empresas. Para isso, é preciso tirar o máximo de proveito da tecnologia, utilizando-a tanto para gestão de pessoas e da empresa, análise de dados, alcance e divulgação de novos produtos e serviços.

Sabemos que grandes empresas já chegam na frente quando o assunto é digitalização. Por isso, elas conseguem ter um alcance maior, faturamento mais alto e melhor aproveitamento da empresa em setores de gestão e atendimento.

Nesta lógica, a internet e as tecnologias democratizaram o acesso à boas ferramentas, dando oportunidade para que pequenas e médias empresas competissem e colaborassem com empresas maiores.

Grande exemplo de boas oportunidades de digitalização de pequenas e médias empresas são os sites da Magazine Luiza e Amazon, que oferecem plataformas completas para que as PMEs ofereçam seus produtos, tenham mais visibilidade e consigam sobreviver no ramo de e-commerce.

Ter estas e outras ferramentas a sua disposição são essenciais para cortar custos, organizar operações e gerar escala. Em época de crise, a escala pode ser uma forma de vender mais e aumentar o faturamento para segurar os custos da operação.

Portanto, existem diversas maneiras de fazer uma transformação digital em pequenas e médias empresas. Abaixo falaremos algumas soluções que PMEs podem adotar para não ficarem atrás da concorrência e conseguir se firmar em tempos de crise.

Soluções de Digitalização para PMEs

Contratar uma hospedagem de sites e ter um espaço digital próprio não é tudo que você precisa fazer para digitalizar uma PME. No entanto, este é um grande passo e pode trazer muitas vantagens na digitalização de uma empresa.

Existem algumas outras mudanças que podem ser feitas para uma PME se digitalizar e enfrentar a crise. Veja abaixo algumas destas soluções que preparamos para ajudar uma pequena ou média empresa.

Tenha uma plataforma própria

Seja somente para o seu site ou para abrigar um blog, e-commerce e atendimento online, é altamente recomendado que se tenha uma plataforma própria. Lá você poderá criar também um Workplace para reunir colaboradores e armazenar dados, além de oferecer mais agilidade e conveniência para seus clientes.

Em tempo de isolamento social, é preciso encontrar maneiras de ajudar o seu cliente a consumir o seu produto. Por isso, opte por ter uma plataforma online que soluciona grande parte dos problemas da falta de um estabelecimento físico.

Contrate sua hospedagem de sites e crie um estabelecimento virtual, com vitrine, escritório, atendimento e tudo que for necessário.

Esteja onde seu cliente está

Se o seu cliente consome produtos e serviços de concorrentes por alguma plataforma diferente, como no caso dos apps de comida, é essencial que você esteja por lá. Não é possível se dar ao luxo de deixar o cliente conhecer novos serviços só porque você não os oferece.

Por isso, faça uma pesquisa e análise de como o seu cliente está se comportando em tempos de pandemia, para que assim possa oferecer soluções adequadas para as necessidades dele. Aproveite para colocar a criatividade em ação e criar maneiras de oferecer mais do que ele espera.

Invista em alcance

Como já foi falado, em tempos de crise, a escala pode ajudar o seu negócio a faturar mais. Por isso, já que você agora consegue oferecer um serviço mais amplo por conta da internet, por que não anunciar para mais pessoas e conseguir novos clientes?

Com a logística facilitada também pela transformação digital, é possível atender pessoas cada vez mais longe. Claro que tudo dependerá do seu modelo de negócio, mas sempre é possível aumentar o raio de alcance da sua marca com a internet.

Considere o home office, mesmo que parcial

Se não é possível que todos os seus colaboradores trabalhem em home office, considere fazer o processo parcialmente, colocando para trabalhar de casa aqueles que não precisam estar alocados.

A criação de um Workplace pode facilitar a gestão destes colaboradores e ajudar na análise dos resultados, para que possam ser feitas melhorias ao longo do tempo. Muitas empresas, que foram forçadas a adotar o home office, estão se adaptando ao modelo e economizando com pessoal.

Invista na experiência do cliente

Com a digitalização de uma empresa, é preciso que todos os processos funcionem corretamente para que o cliente não tenha dor de cabeça. Felizmente, as tecnologias estão aí para te ajudar a criar a melhor experiência que o seu cliente pode ter.

Você pode melhorar a experiência do cliente por meio de atendimentos mais rápidos em chats, praticidade na contratação de um serviço ou compra de um produto, diversidade de formas de pagamento e análise de dados para corrigir erros já existentes no seu negócio.

Utilize ferramentas já disponíveis para digitalizar a empresa

Mesmo que você tenha contratado uma hospedagem de sites e esteja oferecendo uma excelente solução para clientes e colaboradores, não deixe de usar e abusar das ferramentas e plataformas já disponíveis para ajudar sua empresa.

Todas as soluções acima foram criadas para que PMEs comecem o processo de transição para as ferramentas digitais e consigam se firmar ao longo do tempo.

Ferramentas online para utilizar em sua empresa

Existem muitas outras maneiras de se fazer uma digitalização completa de uma empresa, mas o foco é começar, com pequenos investimentos e se desviar dos impactos da crise.

Para isso, veja algumas ferramentas já existentes que podem ajudar uma pequena ou média empresa a digitalizar seus processos e tirar melhor aproveitamento da tecnologia a seu favor.

Gestão de projetos – Ferramentas que ajudam a organizar as etapas de um projeto e reunir a equipe alinhada à finalização do mesmo, com bons resultados no final.

Wrike

Trello

Pipefy

Análise de dados – Ferramentas que ajudam a analisar os resultados de uma empresa, oferecendo relatórios completos e análise por meio de BI (Business Intelligence) capazes de mudar a perspectiva do seu negócio.

Microsoft Power BI

Matlab

Google Analytics

Plataformas de E-commerce – Empresas que oferecem plataformas completas onde você pode expor e vender os produtos e serviços do seu negócio.

Magazine Luiza

Amazon Seller

IFood

Uber Eats

Rappi

Mercado Livre

Ferramentas de Comunicação e armazenamento – Sites e aplicativos que podem contribuir para a comunicação do seu time, entre outras formas de gestão e colaboração pelas funcionalidades.

WhatsApp

Telegram

Evernote

Google Drive

DropBox

Zoom

Conclusão

Existem muitas maneiras de se fazer uma transformação digital em uma empresa. No entanto, em meio à crise, pequenas soluções já fazem uma grande diferença, além de evitar que você gaste muito com isso.

Como falamos nas formas de amenizar os impactos da crise, é preciso ter caixa para segurar as pontas em situações como esta. Por isso, quanto menos se gastar, melhor.

Felizmente, é possível fazer muito com as ferramentas disponíveis online para ajudar os empreendedores. Assim não se gasta tanto e já se consegue fazer grandes mudanças que serão importantes para o futuro da sua empresa.

Sabemos que com ou sem crise, a transformação digital deve acontecer ao longo do tempo. Então porque não aproveitar este empurrão desagradável da situação e tirar proveito do que se pode? O começo de uma digitalização na necessidade pode resultar em grandes processos e modelos de negócios mais inteligentes no futuro.

Com todas estas dicas, é possível sobreviver e se sentir mais forte para enfrentar os obstáculos que virão. Aproveite para aprender muito neste período, conhecer novas oportunidades que podem ser a chave para um grande crescimento no futuro.

Gostou do nosso conteúdo? Deixe o seu comentário e compartilhe com outros pequenos e médios empresários para ajudá-los a passar com mais tranquilidade por este momento tão difícil para todos.