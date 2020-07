Como identificar sites de cassino confiáveis: 6 dicas essenciais

PUBLICIDADE

Entre agosto de 2018 e o mesmo mês de 2019, 12,1 milhões de brasileiros afirmaram ter sofrido algum golpe pela internet. É o que aponta uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). Ainda conforme o levantamento, o prejuízo médio ficou em R$ 478 por pessoa. Ou seja: apesar da disseminação de informações sobre esse tipo de prática, muitas pessoas ainda são vítimas de crimes cibernéticos.

Por mais que todo e qualquer internauta deva estar sempre atento a sites suspeitos ao navegar na internet, quem costuma fazer compras online, participar de sites de leilão ou apostar em cassinos online deve redobrar o cuidado. O motivo por trás disso é o fato de que o uso dessas plataformas envolve diretamente dinheiro e dados financeiros, o que abre as portas para diversos tipos de golpes com alto potencial de prejuízo. Por isso a importância de conhecer de perto sites de cassino confiáveis antes de apostar. Confira algumas dicas a seguir.

Certificado SSL

Os golpes e crimes cibernéticos são tão antigos quanto a própria internet. Por conta disso, o mercado tem criado uma série de soluções para dar atestados de segurança aos sites que são seguros e confiáveis.

Entre todas essas ferramentas, o certificado SSL é um dos mais conhecidos. Ele surgiu em 1994 e consiste em uma tecnologia que criptografa as informações transmitidas aos servidores da página. Desse modo, mesmo que elas sejam interceptadas, não será possível decodificá-las, tornando a informação inútil para o criminoso. Isso se aplica também aos dados financeiros, que costumam ser inseridos em páginas de jogos.

A boa notícia é que identificar os sites de cassino confiáveis por meio desse critério é simples: basta verificar se há um cadeado ao lado esquerdo da barra de endereço do seu navegador. Ao clicar em cima dele, haverá um menu mostrando os mecanismos de segurança usados pela página – inclusive o certificado SSL

Cassinos licenciados

Como o uso de cassinos online requer o fornecimento de informações importantes (inclusive as financeiras), diversas entidades independentes oferecem licenças para atestar a idoneidade de tais páginas. Trata-se, assim, de uma boa maneira de identificar sites de cassino confiáveis: basta procurar essa informação, que normalmente fica no rodapé da página.

Várias formas de pagamento

Para muitas pessoas, os jogos de cassino são mais do que mero entretenimento. Para alguns, eles podem ser uma fonte de renda extra, desde que tenham um amplo conhecimento dos jogos e de suas técnicas.

Independentemente disso, quem costuma entrar em sites de apsotas precisa fazer pagamentos por meio deles. Normalmente, as páginas idôneas proporcionam uma série de formas de pagamento, como cartão de crédito, transferência bancária e boleto, para que os clientes escolham a mais conveniente. O uso de carteiras digitais, como o PayPal, é outra característica de sites confiáveis: elas permitem o pagamento sem a inserção de informações sensíveis na página, como senhas de cartões de crédito.

Por conta disso, caso um site de cassino aceite apenas uma forma de pagamento (principalmente cartões de crédito) suspeite: as chances de que a página fará uso malicioso de tais dados é grande.

Informações transparentes

Blackjack, poker e roleta. Essas são apenas alguns dos muitos tipos de jogos disponíveis nos sites de cassino online. Por conta disso, normalmente é preciso que tais páginas ofereçam algumas instruções e informações básicas, principalmente para as pessoas que não têm o costume de apostar. O mesmo se aplica às normas e procedimentos do site, que costumam ser de fácil acesso.

Por conta disso, caso você se depare com um site no qual tais informações são difíceis de encontrar, suspeite: a página pode ter fins maliciosos.

Atendimento ao cliente eficiente

Por mais transparente que seja a página e por melhores que sejam as informações prestadas ao cliente, é normal que surjam dúvidas entre os usuários. Nesse momento, sites de cassino confiáveis prestam um bom atendimento ao cliente, solucionando dúvidas e proporcionando uma melhor experiência.

Assim, caso você se depare com uma página que não forneça tal atendimento, ou que não o faça com qualidade, vale a pena procurar outro espaço para jogar. A falta de preocupação com a experiência do cliente é um forte indício de que a página não é idônea.

Design profissional

Por último, mas não menos importante, vale lembrar que a aparência importa. Sites de cassino, assim como qualquer outro tipo de empresa ou negócios online, precisam investir em um design de confiança para dar uma aparência profissional à página. Já os proprietários de páginas maliciosas, ao contrário, não hesitam em criar sua identidade visual no improviso.

Ainda assim, julgar uma página apenas pelo design não é o ideal. Como os golpistas cibernéticos usam técnicas cada vez mais rebuscadas, também é preciso conferir itens como o certificado de segurança e licença da página.