Como escolher a plataforma de investimento

PUBLICIDADE 

Sobretudo para quem nunca investiu o dinheiro, escolher uma plataforma pode ser uma tarefa difícil. Em um primeiro momento, é normal acreditar que todas as empresas oferecem os mesmos serviços, o que não é verdade.

Além dos sistemas serem diferentes – alguns mais rápidos que outros – o portfólio também não é o mesmo. As plataformas funcionam de maneira semelhante a um mercado: o investidor até encontra produtos iguais entre dois mercados, mas não todos. Sem contar que os valores cobrados também diferem.

Para garantir mais confiança para investir, o ideal é fazer uma análise das corretoras antes. Confira alguns pontos que podem ser considerados!

Segurança do site

Por se tratar de uma plataforma on-line, um dos aspectos mais importantes diz respeito à segurança do site. Afinal, informações pessoais serão inseridas no sistema e, por isso, precisam de sigilo.

Para avaliar isso, o interessado deve ver se a corretora tem certificados se segurança que garantem a proteção dos dados. Basta ver se no lado esquerdo da URL existe o símbolo de um cadeado.

Grande parte das empresas nacionais sérias e das plataformas estrangeiras, como a IQ Option, saiba mais sobre ela aqui (https://ecattrade.com/pt-br/review/iqoption) , garante essa conexão segura, pois sabe o quanto ela é importante para os clientes.

Além do mais, muitas delas têm sistema criptografado, o que significa uma camada a mais de proteção para impedir o acesso às informações. Quanto maior for a preocupação da empresa nesse sentido, melhor será para os clientes.

Regulações

As corretoras de investimentos não podem atuar sem uma regulação. No Brasil, as empresas são fiscalizadas pela Comissão de Valores Mobiliário (CVM) e, por isso, seguem uma série de regras. Então, para saber se uma plataforma é confiável, basta consultar o site da autarquia.

No entanto, se o sistema for estrangeiro, é necessário verificar se ele responde a algum órgão fiscalizador. A Comissão Financeira Internacional é um deles, que regulamenta a atuação de corretores na renda variável.

Ativos disponíveis

A carteira de ativos também é outro fator determinante para escolher a plataforma. Se o indivíduo deseja investir em Renda Fixa, por exemplo, de nada adianta que a corretora tenha apenas um amplo portfólio de ações na bolsa.

Nesse caso, será mais interessante contar com uma corretora que tenha autorização para vender títulos públicos e negociar outros produtos de rentabilidade pré-fixada. Porém, o ideal é que a plataforma ofereça diversos investimentos, inclusive de renda fixa e variável, para que os clientes possam ter uma carteira diversificada.

Atendimento

Imagine que uma pessoa faz uma operação errada na bolsa ou, então, não entende como um processo acontece – por exemplo, a liquidação de um ativo. Obviamente, o investidor vai querer tirar as dúvidas com um profissional.

Em empresas como a Binomo, o suporte pode ser feito pelo Skype de maneira rápida e prática. Isso é uma grande vantagem para os investidores, ainda mais os inexperientes que estão começando a investir agora.

Transferências de dinheiro

Um aspecto que gera bastante dúvidas é sobre como transferir dinheiro para esse tipo de plataforma. As corretoras disponibilizam duas formas basicamente: a transferência para a conta da empresa ou o pagamento via cartão.

Em geral, essa operação pode levar até 48 horas para ser concluída, sendo que o investidor pode acompanhar o andamento pelo sistema. Quando o montante estiver na conta da plataforma, significa que ele pode ser aplicado como a pessoa quiser.

Reputação

Analisar a opinião de outros clientes é outra forma de avaliar se uma corretora é confiável. Sites como Reclame Aqui e as próprias redes sociais são pistas sobre o atendimento e o próprio serviço em si.

Além de verificar o que as pessoas falam sobre as empresas, também é importante considerar o que foi respondido e como a empresa se posicionou. Atualmente, a maior parte das corretoras recebe reclamações – até porque o número de clientes só aumenta – porém, nem todas conseguem resolver os problemas dos clientes.

O primeiro passo para investir é ter confiança no sistema que utilizar. A partir disso, o investidor poderá colocar o seu dinheiro em uma plataforma e fazer operações sem se preocupar com outras questões que não a rentabilidade.