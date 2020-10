Como as empresas estão enfrentando a pandemia

PUBLICIDADE

Nesse cenário tão difícil para todos, esse momento exige muita atenção e extremo cuidado com as ações, não só das pessoas mas também das empresas. O isolamento social nesse período é importantíssimo, mas que de uma maneira geral as empresas deixam de produzir e as pessoas de realizarem as suas compras.

Para combater a crise dentro das empresas, grande parte delas vem investindo no sistema ERP, que é um sistema de gestão, onde a empresa pode gerir todos os seus processos em um só lugar, e assim ter mais tempo para realizar planejamentos e ações contra a pandemia dentro de sua organização.

No decorrer desse artigo vamos mostrar todos os pontos que foram implantados desde o início da pandemia, e o que as empresas estão levando em consideração, para voltar gradativamente a normalidade e assim fazer com que a economia volte aos poucos ao seu normal.

O governo tem implantado algumas medidas para a minimização dos prejuízos

Diante de um cenário caótico para a economia, não só do nosso país mas como do mundo inteiro, os governos de todos os países têm tomado algumas atitudes para ajudar a população e as empresas decorrente da pandemia. No Brasil foram criados alguns programas que ajudam e muito não só as empresas mas também a população, vejamos:

Adiamento do pagamento do FGTS por 90 dias

Liberação de R$ 5 bilhões de reais do fundo de amparo ao trabalhador de forma que as empresas possam usar em forma de crédito.

Adiamento do pagamento da União do Simples Nacional pelo período de 90 dias

Auxílio emergencial para a população, para ajudar as pessoas que não possuem nenhum tipo de renda.

Essas medidas possuem um objetivo principal, que é minimizar os efeitos de perda na população, além de diminuir os prejuízos das empresas para que as mesmas possam preservar o emprego de seus colaboradores pelo país.

Agora o que as grandes companhias estão fazendo, para combater a pandemia e não ficarem no prejuízo diante de um cenário incerto como é o que estamos vivendo.

O que as grandes empresas do Brasil vem fazendo para minimizar os efeitos da pandemia

Diante de cenário de incertezas no mercado de trabalho nacional, as empresas vem fazendo o que podem internamente e externamente para ajudar a combater ao vírus:

O Google, internamente vem mudando totalmente o comportamento, justamente pelo distanciamento social, além de revezamento de seus funcionários, externamente vem oferecendo de forma gratuita, alguns recursos que eram pagos como o Hangouts Meet, com o principal objetivo de facilitar a comunicação entre as pessoas, já que a quarentena é fundamental para a não disseminação do vírus.

A Microsoft também internamente, vem tomando atitudes com seus funcionários com revezamentos para manter o distanciamento social, além de muitas medidas diferentes internamente que mudaram com a pandemia. Externamente a gigante criou um mapa, para manter as pessoas 100% informadas sobre a pandemia, e esses dados também são divulgados pela Organização Mundial da Saúde, além de outras instituições.

A Ambev internamente também tomou os mesmos procedimentos das anteriores, revezamento entre seus funcionários a fim de obter o distanciamento social, e além disso de maneira externa, mandou produzir milhares de álcool em gel para serem levados a hospitais e pessoas que precisam.

Essas atitudes ajudam a combater e a não disseminar o vírus, e são muito relevantes para o cenário atual em que vivemos.

Existem algumas formas nessa pandemia que as empresas podem adquirir para que seu prejuízo não seja tão grande como:

Ideias para sua empresa diminuir o prejuízo durante a pandemia

Existem algumas ideias que podem ser tomadas durante a pandemia para que sua empresa não fique com total prejuízo, vamos ver a seguir, alguns pontos que podem serem levados em consideração:

Faça um planejamento para o combate

Desenvolva um plano de ação utilizando todos os dados reais que possui a sua empresa, para assim saber exatamente o que fazer em momentos difíceis, que podem chegar nesse momento de crise, além de imprevistos que podem acontecer.

Fazendo isso, qualquer tipo de imprevisto que aparecer na sua empresa, você já vai ter um planejamento de combate para cada situação.

Converse com todos os colaboradores

É muito importante também deixar bem claro sobretudo para seus colaboradores, pois assim eles vão saber exatamente como a empresa está indo, e assim poder ajudar da melhor maneira em cada área.

Utilizar uma comunicação transparente

Deixar bem claro, e informar constantemente para seus colaboradores, clientes e investidores sobre tudo o que está acontecendo dentro da sua empresa é essencial.

Essa é uma estratégia importantíssima, pois deixa muito mais seguros todas as pessoas que estão envolvidas dentro da sua empresa, como seus colaboradores, clientes e fornecedores.

Como evitar ao máximo os impactos da pandemia na sua empresa

Realize vendas online

Com o isolamento social, com certeza suas vendas vão diminuir, mas não vão acabar, se você e sua empresa apostarem nas vendas online, com certeza seu prejuízo não vai ser muito grande.

Hoje em dia a maioria das empresas realizam vendas online, e com essa pandemia muitas empresas começaram a aderir esse tipo de forma de vender.

Apostar no sistema delivery

Outra forma de amenizar o prejuízo da empresa durante a pandemia, é utilizar o delivery para entregar aos seus clientes os produtos comprados por eles.

Utilizando esse serviço, o seu cliente pode receber todos os produtos comprados até no mesmo dia dependendo a localização, isso ajuda e muito a fidelizar os seus clientes.

Mantenha sempre um bom relacionamento com seus clientes

Manter um bom relacionamento com seus clientes, é fundamental para seu cliente se manter seguro, e observar o quanto a seu empresa é transparente, faz com que seus clientes vejam o quanto a sua empresa se preocupa com eles.

A empresa que utilizar todas as dicas passadas acima, com certeza vai passar por esse problema mundial de uma forma mais branda, sabendo lidar com os problemas e imprevistos que vão aparecer, e utilizando os planos de ação e combate, com certeza posteriormente sua empresa vai estar muito mais preparada.