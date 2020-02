Com o coronavírus, Dólar atinge R$ 4,51 e bolsa cai pela 6ª vez

PUBLICIDADE 

Depois da Organização Mundial de Saúde (OMS) categorizar o Covid-19 como “ameaça global muito elevada“, o dólar e o cenário financeiro sofreram grande impacto. Nesta sexta-feira (28), a moeda norte-americana alcançou novo recorde no Brasil. O valor chegou a R$4,51. Depois de uma leve oscilação, a moeda fechou o dia a R$ 4,448, com 0,134% de variação positiva.

Mesmo com mais um leilão do Banco Central (BC) de US$ 1 bilhão em swap cambial, o dólar continuou em alta durante todo o dia. Foi o terceiro swap na semana, coisa que é incomum para o último dia do mês.

Com uma queda de 2,5% e depois de fechar em 102,8 mil pontos, a bolsa caiu e chegou aos 99,9 mil pontos. Antes de fechar o dia, a cotação estabeleceu 102.929,62 pontos, variação de -0,05%.

Com a expansão do novo coronavírus, a bolsa de valores é diretamente influenciada. Na última quarta-feira (26), um dia depois do Carnaval, a bolsa do país caiu 7,04%