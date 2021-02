Clubes de viagem e recompensas continuam a inovar e diversificar para o futuro

PUBLICIDADE

Por: Henrique Donnabella, Diretor Geral da Collinson Brasil

A Covid-19 paralisou o setor de viagens. No entanto, com o desenvolvimento de imunizantes, o início das vacinações em vários continentes e as iniciativas de testes já começando a oferecer um caminho para deslocamentos seguros e livres de quarentena, este novo ano oferece esperança para o setor.

Com o retorno das viagens, as pessoas ficarão ansiosas para sair e voltar a fazer o que amam. Há um enorme desejo reprimido de viajar, como é possível avaliar pelos indicadores de transporte aéreo divulgados recentemente pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que mostram como a demanda por voos tem se recuperado gradualmente, centralizando em dezembro o melhor resultado do mercado doméstico desde fevereiro do ano passado, antes do início da pandemia.

No último ILTM World Tour, principal evento de turismo de luxo do mundo, foram indicadas algumas tendências para as viagens de 2021. Seguindo essas previsões de especialistas, o setor de viagens deve se adaptar continuamente no intuito de conquistar os corações e mentes dos viajantes de amanhã. O mundo mudou, trazendo diferentes necessidades e desejos daqueles que viajam. O atual momento exige de nós mais agilidade para inovar e oferecer constantemente soluções que atendam às expectativas.

Explorando as necessidades dos viajantes domésticos

Em meio à COVID-19, diferentes tipos de viagem doméstica estão crescendo em todo o mundo. Nos Estados Unidos, houve o ressurgimento das longas viagens de carro – as famosas road trips americanas, enquanto a China viu cerca de 13 milhões de viagens ferroviárias de passageiros em um único dia em outubro de 2020, o maior número desde fevereiro.

Os viajantes domésticos esperam e merecem vivenciar a mesma experiência de primeira classe oferecida nas salas VIP dos aeroportos. Isso está se tornando realidade nas salas VIP ferroviárias, em mercados como a Rússia e outros locais onde as viagens de trem de longa distância são populares, oferecendo mais opções e conveniência para os viajantes exigentes. É uma iniciativa ainda mais necessária quando se trata de pessoas que viajam com frequência – e que esperam níveis mais elevados de conforto e serviços por meio dos clubes de viagem e recompensas. A capacidade de acessar mais benefícios e experiências para viagens domésticas continuará a ser relevante e, assim que as viagens aéreas estiverem de volta, essa oferta adaptada será um importante diferencial àqueles que desejam uma viagem de alto nível em todas as suas formas.

Inovando continuamente a sala VIP de aeroporto

Antes da pandemia, as salas VIP já passavam por uma evolução para acompanhar o cenário de constantes mudanças no setor de viagens: desde cardápios produzidos por chefs famosos até jornadas digitais e sem contato físico, SPA e salas de massagem, além de terraços ao ar livre com vista para o pôr do sol.

Hoje, a experiência na sala VIP traz mais valor agregado à jornada no aeroporto, com a oferta de um local confortável e seguro, especialmente se os novos procedimentos relativos à COVID significarem que os viajantes precisarão chegar mais cedo ao aeroporto. Essas inovações já estão chegando a aeroportos em todo o mundo, como é possível conferir no recente vídeo Lounge Legends da Collinson, que mostra os bastidores do trabalho dos funcionários da linha de frente de salas VIP nos aeroportos de Malta, México, Omã e Vietnã. É um ótimo exemplo de como esses pontos estão evoluindo para o futuro, enquanto ainda oferecem os sorrisos, o atendimento e o toque humano que tornam uma viagem mais especial.

A saúde e a higiene tornaram-se fatores ainda mais essenciais e, nesse sentido, as salas VIP dos aeroportos também têm apresentado inovações. Como, por exemplo, oferecer soluções sem contato físico, permitindo que os viajantes peçam alimentos e bebidas e até façam compras em free shops usando seus dispositivos móveis, para serem entregues diretamente na sala VIP. Essas situações ilustram como a experiência de aeroporto pode ser mais livre de contato físico, ao mesmo tempo em que conecta os passageiros aos aspectos empolgantes e luxuosos das viagens que sempre adoraram.

Diversificando para o futuro – além da sala VIP e do aeroporto

Atualmente, apenas o acesso à sala VIP não é mais suficiente aos passageiros frequentes. O que vemos agora são viajantes que esperam viver experiências de luxo em cada etapa de sua jornada. Com os novos procedimentos de saúde e segurança exigidos, surgiu a oportunidade para os clubes de viagem e recompensas ajudarem os passageiros a sentir que, dentro ou fora da sala VIP, suas necessidades estão sendo atendidas de diversos formas. Esses benefícios tornam-se ainda mais importantes se associados ao custo e a disponibilidade dos voos, que podem significar uma frequência muito menor de viagens. Por isso, quando elas ocorrerem, o viajante desejará a melhor experiência possível.

Além da sala VIP, mais oportunidades exclusivas aguardam. Hoje, os viajantes já podem usufruir de luxuosas cabines para dormir no aeroporto, com a oferta de um espaço exclusivo e privativo para descansar e manter o distanciamento social; opções personalizadas em tempo real para compras e jantares em aeroportos; e acesso a serviços de comida para entrega no aeroporto com o objetivo de evitar filas e permitir que os pedidos sejam feitos por meio de um aplicativo.

Claro, a jornada não começa e termina no aeroporto. Em 2021 e além, poderemos ver novos tipos de ofertas dos clubes de viagem e recompensas, que permitirão aos viajantes descansar, jantar em restaurantes ou bares, malhar e se cuidar durante toda a viagem, tanto dentro quanto fora do aeroporto. Quando vários serviços puderem ser oferecidos como parte de um único programa, o cliente se sentirá verdadeiramente atendido.