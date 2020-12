Cinco profissões para ficar de olho em 2021

PUBLICIDADE

Nos setores de Vendas e Marketing, o isolamento social levou muitas companhias do varejo a acelerarem a transformação digital necessária para vender no ambiente virtual. De acordo com o levantamento da Robert Half, que ouviu 300 líderes brasileiros, 42% dos entrevistados disseram que implementaram e-commerce ou fizeram melhorias por causa da pandemia.

Outras categorias que exploravam pouco o comércio eletrônico, como saúde, alimentos, bebidas e petshop, entraram no mercado e contribuíram para o crescimento no país. A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) aponta que o e-commerce brasileiro faturou 56,8% a mais nos cinco primeiros meses de 2020, em comparação com o mesmo período em 2019.

O crescimento fez aumentar também as oportunidades para profissionais das áreas de atendimento ao cliente, logística e tecnologia. Segundo o Guia Salarial Robert Half, a demanda por tecnologia ampliou o espaço das martechs. Essas empresas viabilizam estratégias e campanhas de comunicação a fim de diferenciar certos empreendimentos da concorrência e melhorar a experiência dos usuários.

Profissões em destaque

A transformação digital demanda profissionais com habilidades em tecnologia e focados na experiência do cliente. Vislumbrando essas mudanças, a Robert Half fez o levantamento com algumas profissões de destaque nas áreas de vendas e marketing no cenário pós-pandemia. Quem quiser entrar nesse filão, deve estar atento ao funil de conversão, à geração de negócios e à rentabilidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As estimativas de faixas salariais por cargo consideraram empresas de pequeno, médio e grande porte. Os valores foram determinados pelo nível de qualificação e de experiência do candidato, pela complexidade do cargo, da indústria ou do setor de atuação. Os critérios variam de acordo com a experiência na função, tempo no segmento, porte da empresa, características setoriais, demanda e disponibilidade do perfil no mercado, habilidades e certificações extras, entre outros.

Head of growth

É o profissional de marketing voltado para o crescimento do negócio. O foco dele é cuidar do objetivo principal da empresa e encontrar o caminho mais eficiente, rápido e barato, para transformá-lo em realidade. De acordo com o Guia Salarial Robert Half, a estimativa de remuneração varia de R$ 13 mil a R$ 42 mil.

Para o interessado em uma vaga do tipo, o ideal é buscar por um curso de marketing especializado nas demandas e nas capacitações para exercer a função, que está diretamente relacionada ao marketing digital.

CX

O cargo de “customer experience” (CX) ou analista de experiência do cliente tem faixa salarial de R$ 2.200 a R$ 8.900. É o profissional que trabalha focado em fortalecer e estabelecer um relacionamento de qualidade, facilitando o acesso do comprador. Este fator é fundamental para a fidelização.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para atuar como CX, é necessário buscar cursos que ofereçam conhecimentos nas áreas de gestão, atendimento, marketing e tecnologia e estar atento às atualizações que podem aperfeiçoar o serviço oferecido pela empresa.

Executivo de vendas

É o profissional que identifica clientes em potencial para desenvolver novos negócios, além de organizar estratégias de vendas e mapear oportunidades para alcance das metas e objetivos da empresa. A variação do salário é de R$ 5.550 a R$ 25,2 mil.

Para a formação, deve-se procurar cursos que tragam reflexões e técnicas atualizadas sobre o posicionamento do setor de vendas, focando nas necessidades dos clientes após o contexto da pandemia.

Gerente comercial

É quem define estratégias para a comercialização de produtos e serviços conforme as diretrizes da empresa. Ele comanda estudos sobre potencial, planos e programas de vendas, além de monitorar concorrentes para obter o melhor posicionamento no mercado. No âmbito regional, o salário varia de R$ 6.950 a R$ 25,2 mil. A faixa aumenta no quadro nacional: passa a ser de R$ 10 mil a R$ 42 mil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A opção é buscar por cursos de administração, gerenciamento de equipe, captação e análise de dados para se aperfeiçoar neste cargo.

Gerente de e-commerce

É quem vai gerenciar, coordenar e controlar projetos de comércio eletrônico, além de organizar a loja virtual da empresa e o processo de vendas online. A demanda por este processo foi impulsionada pela pandemia. Os salários variam de R$ 8.300 a R$ 30 mil. Os cursos prioritários para a capacitação deste profissional são os que abordam a experiência do cliente, logística, marketing digital e SEO.

Comparar e estudar em casa

O Guia Salarial Robert Half reforça que a tendência é de que a atuação do profissional de marketing e vendas seja ainda mais relevante para as empresas se destacarem em um mercado mais fragilizado no pós-pandemia.

As habilidades comportamentais mais demandadas nestes profissionais são adaptabilidade, agilidade, comunicação, colaboração, resiliência. E as técnicas exigem o conhecimento de inglês, gestão financeira/rentabilidade, tech skills, marketing digital, funil de conversão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para encontrar os cursos mais adequados às suas necessidades, pode-se utilizar os buscadores on-line. Alguém que está interessado em se aperfeiçoar no uso das linguagens de programação no marketing digital, por exemplo, pode buscar um curso de javascript, de Java ou de Pyton. É possível comparar as opções oferecidas por diferentes plataformas, assistir à prévia das aulas e analisar os comentários feitos por quem já fez o curso.

Outra vantagem é que, por meio das aulas on-line, ainda terá a facilidade de encaixar o momento de aprendizado dentro da programação, sem prejuízo à rotina.