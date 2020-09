Campos Neto: lançamento de cédula é resposta do BC a mudança gerada por pandemia

PUBLICIDADE

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta quarta-feira, 2, que o lançamento da nova cédula de R$ 200 é uma resposta do BC às mudanças provocadas pela pandemia da covid-19. “Um dos desafios foi o aumento expressivo da demanda das famílias por dinheiro desde o começo da pandemia. Outras nações viveram fenômenos semelhantes. Em momentos de incerteza é natural a busca de uma garantia de uma reserva em dinheiro. Os programas de transferência de renda – com a extensão do auxílio emergencial – também contribuem por essa maior demanda por dinheiro em espécie”, afirmou, lembrando que nova cédula de R$ 200 irá se incorporar à 2ª família de cédulas do real.

Segundo Campos Neto, o retorno de cédulas às agências bancárias também ficou menor durante a pandemia. “O BC tem conseguido fornecer cédulas e moedas para atender sociedade de maneira adequada. Ainda assim, não é possível prever se essa demanda por dinheiro continuará aumentando, e por quanto tempo. Por isso, este momento se mostrou oportuno para lançamento de cédula de maior valor”, completou.

O Banco Central lançou oficialmente nesta quarta a nova cédula de R$ 200, que tem a imagem de um lobo-guará.

Serão impressas neste ano 450 milhões de unidades da nova cédula, o que representará um montante de R$ 90 bilhões.

