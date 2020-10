Caixa volta a pagar auxílio e FGTS emergencial na terça (13)

PUBLICIDADE

Cristiane Gercina

São Paulo, SP

A Caixa Econômica Federal manterá as agências fechadas em todo o país neste sábado e na segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida. O atendimento bancário voltará ao normal na próxima terça-feira (13), com a liberação dos saques da grana do auxílio e do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) emergencial.

Na terça, segundo o banco, cerca de 4 milhões de beneficiários do auxílio emergencial nascidos em agosto poderão sacar os valores ou transferir a grana que ainda resta na poupança social digital para outro banco. Ao todo, serão pagos R$ 2,6 bilhões para cidadãos que estão no ciclo 2, que envolve informais inscritos por aplicativo, site, Correios ou no CadÚnico.

Já no caso do FGTS emergencial, a grana será liberada para os nascidos em junho. O cidadão tem direito de retirar até R$ 1.045. Os trabalhadores que têm valores na conta do Fundo de Garantia já puderam movimentar os valores por meio do Caixa Tem, em compras online ou pagamento de boletos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O cidadão que for ao banco na terça-feira não precisa chegar cedo, conforme orienta a Caixa. Todos serão atendidos. Em geral, há distribuição de senha pouco antes do meio dia. É preciso, ainda, manter as regras de distanciamento social na fila de espera e estar de máscara. As medidas têm como objetivo evitar o contágio por coronavírus.

Os trabalhadores do ciclo 2 do auxílio emergencial pode sacar R$ 600 ou R$ 1.200, no caso de mães chefes de família. No dia da liberação, também é possível fazer transferência de valores, mas, para isso, não é necessário ir ao banco.

O auxílio emergencial é pago aos trabalhadores que perderam renda na pandemia de coronavírus. Ao todo, são cinco parcelas. No entanto, o governo editou MP que garante mais quatro parcelas do auxílio residual para parte destes trabalhadores. O valor, no entanto, caiu para R$ 300. Além disso, as regras mudaram e nem todos vão receber.

O FGTS emergencial também está sendo pago para tentar minimizar os impactos da crise da Covid-19. Os trabalhadores com grana no fundo recebem até R$ 1.045 (um salário mínimo neste ano). Primeiro, o depósito é feito no Caixa Tem para pagamento de contas realização de compras. Depois, há a liberação do saque.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tanto no caso do FGTS quanto do auxílio emergencial a retirada pode ser feita nas agências da Caixa, nas lotéricas e nos correspondentes Caixa Aqui.

As informações são da FolhaPress