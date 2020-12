Caixa Tem fica fora do ar após instabilidade em servidores da IBM

PUBLICIDADE

Laísa Dall’agnol

São Paulo, SP

Trabalhadores têm reclamado de falhas no aplicativo Caixa Tem ao longo desta segunda-feira (7).

Segundo as queixas, ao tentar acessar o dispositivo, o usuário não consegue passar da tela inicial, que é uma fila de espera.

“Por favor, aguarde. Você logo poderá acessar o aplicativo”, diz a mensagem.

O Caixa Tem é usado para movimentar os recursos da poupança social digital, conta aberta automaticamente pelo banco para o crédito do auxílio e FGTS emergencial.

Na última semana, foi anunciada a ampliação do uso do app para pagamento do abono do PIS.

A Caixa informa que o Caixa Tem está indisponível nesta segunda em razão de “problema em ambiente da provedora de serviços IBM, que é responsável pelo tráfego de informações do aplicativo”.

O banco afirma ainda que, ao detectar a indisponibilidade, na parte da manhã, acionou a IBM para que apresente solução o mais rápido possível.

Até as 17h30, no entanto, o aplicativo continuava a apresentar a falha.

No Twitter, o perfil da IBM Cloud publicou que, devido a um problema de resfriamento no data center da empresa em São Paulo, os serviços estão interrompidos.

