Caixa paga superlote do auxílio emergencial; confira calendário

Laísa Dall’agnol

São Paulo, SP

A Caixa pagará, a partir deste sábado (27), um superlote do auxílio emergencial que envolve a liberação de valores da terceira parcela.

O presidente do banco, Pedro Guimarães, informou ainda a liberação do quarto lote da primeira parcela.

Ao todo, serão depositados valores para 40,4 milhões de cidadãos até o sábado seguinte (4 de julho). Somente no sábado (27), 6,5 milhões poderão ter acesso ao dinheiro. A grana cai na conta de acordo com a data de nascimento do beneficiário.

Sacar o benefício em dinheiro, porém, só será possível a partir do dia 18 de julho.

Os lotes de cada parcela são liberados “aos poucos” porque a Dataprev e o Ministério da Cidadania analisam, gradualmente, a elegibilidade de beneficiários. Ao receber essas novas informações, são formados os novos lotes.

O governo já havia publicado, na noite de quinta (25), portaria com o calendário de pagamento da terceira parcela de R$ 600, em edição extraordinária do Diário Oficial.

As informações são da FolhaPress.

