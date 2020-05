Caixa não faz pagamentos do auxílio emergencial há duas semanas

PUBLICIDADE 

Já são duas semanas que a Caixa Econômica Federal passa sem realizar novos pagamentos ao auxílio emergencial de R$ 600. Segundo dados do próprio banco, a última remessa foi feita por volta do dia 30 de abril.

Isso porque na quarta (13) a Caixa divulgou um balanço que mostra que, até agora, foram creditados R$ 35,5 bilhões a 50 milhões de brasileiros. O valor é o mesmo desde o dia 30 do mês passado.

Enquanto isso, milhões de brasileiros estão sem saber quando receberão o benefício, seja a segunda parcela, seja a primeira. A Caixa ainda não divulgou nenhum cronograma de pagamento da segunda remessa. O banco alega estar esperando a Dataprev enviar um novo lote de cadastros para elaborar um método.

“A Caixa esclarece que a responsabilidade pela análise de quem tem o direito ao Auxílio Emergencial é da Dataprev, que é a instituição do Governo Federal responsável por verificar se o cidadão cumpre todas as exigências previstas na lei, com homologação do Ministério da Cidadania”, informou o banco.