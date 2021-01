Caixa libera última parcela do auxílio emergencial para nascidos em maio

PUBLICIDADE

A partir desta segunda-feira (4), a Caixa libera as últimas parcelas do auxílio emergencial para aniversariantes de maio que não estão inscritos no Bolsa Família. Os beneficiários contemplados hoje já haviam recebido as parcelas em contas digitais, nos dias 29 de novembro e 17 de dezembro.

O pagamento por ciclos é organizado para que todos os beneficiários que não são inscritos no Bolsa Família recebam ao menos uma parcela, independente de qual seja. Cada ciclo de pagamentos é dividido em duas etapas: a liberação do benefício em contas digitais e a liberação para saque.

Para os aniversariantes de maio, o benefício está sendo liberado para saques, de acordo com os ciclos 5 e 6 de pagamentos.

CONFIRA O CALENDÁRIO

Ciclo 5

Nascidos em Crédito na poupança digital Saques em dinheiro Janeiro 22/nov 19/dez Fevereiro 23/nov 19/dez Março 25/nov 04/jan Abril 27/nov 06/jan Maio 29/nov 11/jan Junho 30/nov 13/jan Julho 02/dez 15/jan Agosto 04/dez 18/jan Setembro 06/dez 20/jan Outubro 09/dez 22/jan Novembro 11/dez 25/jan Dezembro 12/dez 27/jan

Ciclo 6