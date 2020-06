Caixa libera saque do auxílio emergencial para nascidos em setembro

Os trabalhadores informais nascidos no mês de setembro, que se cadastraram no site/app da Caixa, podem fazer o saque do auxílio emergencial nesta terça-feira (9).

O dinheiro já estava disponível nas contas poupanças sociais desde o dia 21 de maio. No entanto, para evitar filas nas agências e correspondentes bancários, não era permitida a retirada em espécie.

Até então, somente era possível fazer pagamentos de contas e boletos de água, luz, telefone e cartões de crédito, por meio do aplicativo Caixa Tem. Caso o beneficiário deseje apenas fazer uma destas transações, não é preciso sair de casa. Ainda é possível emitir um cartão de débito digital, por meio do app Caixa Tem, que pode ser usado para compras.

Saque em espécie para quem não tem Bolsa Família

Nascidos em janeiro: 30 de maio

Nascidos em fevereiro: 1 de junho

Março: 2 de junho

Abril: 3 de junho

Maio: 4 de junho

Junho: 5 de junho

Julho: 6 de junho

Agosto: 8 de junho

Setembro: 9 de junho

Outubro: 10 de junho

Novembro: 12 de junho

Dezembro: 13 de junho