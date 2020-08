Caixa libera saque da 5ª parcela do auxílio para cadastrados no Bolsa Família

PUBLICIDADE

A partir desta terça-feira (18), os cadastrados no Bolsa Família com o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 1 poderão sacar a quinta parcela do benefício (veja calendário abaixo). O calendário da quinta parcela termina no dia 31 Agosto.

NIS terminado em 1 18 Agosto NIS terminado em 2 19 Agosto NIS terminado em 3 20 Agosto NIS terminado em 4 21 Agosto NIS terminado em 5 24 Agosto NIS terminado em 6 25 Agosto NIS terminado em 7 26 Agosto NIS terminado em 8 27 Agosto NIS terminado em 9 28 Agosto NIS terminado em 0 31 Agosto

Para os inscritos no programa do Bolsa Família, o calendário de saque foi organizado de acordo com a terminação do NIS. Nesses casos, os benefícios não são cumulativos e o cadastrado irá receber somente aquele de maior valor. Os beneficiários do Bolsa Família podem sacar o valor do auxílio por meio do cartão do Programa Bolsa Família, Cartão Cidadão ou por crédito em conta da Caixa.

Hoje não há pagamento de nenhuma parcela para quem não é do Bolsa Família (veja abaixo).

Calendário geral para o pagamento da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª parcela

Mês de aniversário Depósito Saque Janeiro 22/jul 25/jul Fevereiro 24/jul 1º/ago Março 29/jul 1º/ago Abril 31/jul 8/ago Maio 5/ago 13/ago Junho 7/ago 22/ago Julho 12/ago 27/ago Agosto 14/ago 1º/set Setembro 17/ago 5/set Outubro 19/ago 12/set Novembro 21/ago 12/set Dezembro 26/ago 17/set

Como sacar

Para sacar o benefício, os cadastrados poderão fazer uso do cartão do Programa Bolsa Família, Cartão Cidadão ou por crédito em conta da Caixa.