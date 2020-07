Caixa libera R$ 600 para nascidos entre outubro e dezembro; veja calendário

PUBLICIDADE

A partir desta terça-feira (14), a Caixa Econômica Federal disponibilizará o saque da primeira parcela do auxílio emergencial para mais um grupo de beneficiários. Trata-se do lote de trabalhadores que nasceram entre outubro e dezembro. Os beneficiários compõem o 3° lote de cadastrados e não estão inscritos no programa do Bolsa Família.

Primeiramente, a Caixa disponibilizou o valor para pagamento de contas, boletos e para a realização de compras por cartão de débito virtual ou QR Code. A medida serve para evitar aglomerações, devido a pandemia do novo coronavírus. No total, foram disponibilizados mais R$ 3,2 bilhões. Agora, o banco tem disponibilizado o saque e a transferência do benefício, conforme a data de aniversário de cada cadastrado.

Quem tem direito?

Pessoas com mais de 18 anos

Trabalhador sem carteira assinada, autônomo, MEI (microempreendedor individual), desempregado, contribuinte individual da Previdência

A renda por pessoa da família não pode passar de R$ 522,50 ou renda familiar de até R$ 3.135. Não ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2018

Não tem direito quem já recebe seguro-desemprego, BPC, aposentadoria ou pensão

Para quem já era inscrito no Bolsa Família, não há acumulo de benefícios. A pessoa que se inscrever nos dois programas receberá o que for mais vantajoso. Nestes casos, o calendário de saques e ser seguido será o do Bolsa Família, que considera o dígito final do NIS (Número de Identificação Social). Houve alteração no cronograma de saques do 3º lote de aprovados. Dessa forma, quem pode retirar e transferir o dinheiro a partir de hoje são os aniversariantes de outubro, novembro e dezembro. Para os demais beneficiários, o saque da 1° parcela ainda está disponível.

Mês de aniversário Depósito Saques e transferências

Janeiro 16/jun 6/jul

Fevereiro 16/jun 7/jul

Março 16/jun 8/jul

Abril 16/jun 9/jul

Maio 16/jun 10/jul

Junho 16/jun 11/jul

Julho 17/jun 13/jul

Agosto 17/jun 13/jul

Setembro 17/jun 13/jul

Outubro 17/jun 14/jul

Novembro 17/jun 14/jul

Dezembro 17/jun 14/jul

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fonte: Caixa Econômica Federal

Como sacar

Os beneficiários são orientados pela Caixa a verificar se o valor não foi transferido para uma conta pessoal. A transferência ocorre de forma automática e, caso ocorra, o inscrito deverá realizar o saque no banco para o qual o dinheiro foi enviado. Quem não realizar o saque no dia designado poderá sacar o valor por meio de caixas eletrônicos, lotéricas ou correspondentes do Caixa Aqui. Para isso, é necessário abrir o app Caixa Tem e gerar um código automático que vale por uma hora. Para os inscritos no Bolsa Família, o saque pode ser feito com o cartão do Programa Bolsa Família, com o Cartão Cidadão ou por crédito em conta da Caixa.