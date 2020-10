Caixa libera parcela do auxílio emergencial para cadastrados pelo site e beneficiários do Bolsa Família; confira

PUBLICIDADE

A partir desta terça-feira (20), a Caixa Econômica Federal (CEF) começa a pagar mais uma parcela do auxílio emergencial para 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família com NIS terminado em 2. Trata-se da 7ª parcela do auxílio emergencial, 2ª cota extra após a prorrogação do benefício até dezembro.

Além disso, a Caixa também libera o saque de mais uma parcela do benefício para os aniversariantes de outubro do auxílio emergencial que não são inscritos no Bolsa Família, de acordo com o segundo ciclo de pagamentos. A fase de depósitos do ciclo 2 terminou em 30 de setembro. No entanto, a Caixa segue liberando saques e transferências até 27 de outubro.