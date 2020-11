Caixa libera auxílio emergencial para diferentes grupos nesta sexta-feira; confira

PUBLICIDADE

A partir desta sexta-feira (27), a Caixa libera novas parcelas do auxílio emergencial para aniversariantes de abril que não estão inscritos no Bolsa Família. Dependendo da época em que o cadastrado teve o benefício aprovado, ele poderá receber uma das parcelas de R$300 ou R$600. Mães chefe de família continuam tendo direito ao dobro do valor da parcela.

Para os 3,4 milhões de beneficiários que, na prática, receberam a primeira cota em abril, maio ou junho, a Caixa Econômica paga o auxílio emergencial extensão de R$ 300. Além disso, 200 mil beneficiários ainda recebem o valor de R$ 600, referente a uma das cinco primeiras parcelas.

O pagamento por ciclos é organizado para que todos os beneficiários que não são inscritos no Bolsa Família recebam ao menos uma parcela, independente de qual seja. Cada ciclo de pagamentos é dividido em duas etapas: a liberação do benefício em contas digitais e a liberação para saque.

Para os aniversariantes de abril, o benefício é liberado em contas digitais e, em 6 de janeiro, será disponibilizado para saque, de acordo com o ciclo 5 de pagamentos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONFIRA O CALENDÁRIO

Ciclo 3

Nascidos em Crédito na poupança digital Saques em dinheiro Janeiro 30/set 07/nov Fevereiro 05/out 07/nov Março 07/out 14/nov Abril 09/out 21/nov Maio 11/out 21/nov Junho 14/out 24/nov Julho 16/out 26/nov Agosto 21/out 28/nov Setembro 25/out 28/nov Outubro 28/out 01/dez Novembro 29/out 05/dez Dezembro 01/nov 05/dez

Ciclo 4

Nascidos em Crédito na poupança digital Saques em dinheiro Janeiro 30/out 07/nov Fevereiro 04/nov 07/nov Março 05/nov 14/nov Abril 06/nov 21/nov Maio 08/nov 21/nov Junho 11/nov 24/nov Julho 12/nov 26/nov Agosto 13/nov 28/nov Setembro 15/nov 28/nov Outubro 16/nov 01/dez Novembro 18/nov 05/dez Dezembro 20/nov 05/dez

Ciclo 5

Nascidos em Crédito na poupança digital Saques em dinheiro Janeiro 22/nov 19/dez Fevereiro 23/nov 19/dez Março 25/nov 04/jan Abril 27/nov 06/jan Maio 29/nov 11/jan Junho 30/nov 13/jan Julho 02/dez 15/jan Agosto 04/dez 18/jan Setembro 06/dez 20/jan Outubro 09/dez 22/jan Novembro 11/dez 25/jan Dezembro 12/dez 27/jan

Ciclo 6

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nascidos em Crédito na poupança digital Saques em dinheiro Janeiro 13/dez 19/dez Fevereiro 13/dez 19/dez Março 14/dez 04/jan Abril 16/dez 06/jan Maio 17/dez 11/jan Junho 18/dez 13/jan Julho 20/dez 15/jan Agosto 20/dez 18/jan Setembro 21/dez 20/jan Outubro 23/dez 22/jan Novembro 28/dez 25/jan Dezembro 29/dez 27/jan

Quantas parcelas irei receber?

Os pagamentos devem ocorrer durante a vigência deste ano, já que o programa não será estendido para depois de 2021. Dessa forma, apenas quem começou a receber o auxílio em abril deve receber todas as nove parcelas do benefício. O máximo que alguém pode receber são nove parcelas, sendo as cinco primeiras de R$ 600 e as quatro últimas de R$ 300.

Quem recebeu a 1ª em abril: 9 parcelas

Quem recebeu a 1ª em maio: 8 parcelas

Quem recebeu a 1ª em junho: 7 parcelas

Quem recebeu a 1ª em julho: 6 parcelas

Como sacar

O cadastrado deve realizar o login no app Caixa Tem, selecionar a opção “saque sem cartão” e “gerar código de saque”. Para visualizar o código, será preciso inserir a senha. A partir disso, o trabalhador terá uma hora para utilizar o código nos caixas eletrônicos da Caixa Econômica, nas unidades lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui.

8ª parcela para beneficiários do Bolsa Família

Para quem é do Bolsa Família e tem o NIS (Número de Identificação Social) terminado em 9, o banco libera o saque da terceira parcela do auxílio extensão, de R$ 300, ou 8ª de todas que já foram liberadas.