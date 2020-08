Caixa libera ajuda de R$ 600 para diferentes grupos nesta sexta-feira; confira

PUBLICIDADE

A Caixa libera, a partir desta sexta-feira (21), novas parcelas do auxílio emergencial para diferentes grupos de beneficiários. Serão contemplados os aniversariantes de novembro, que poderão receber a 4ª, a 3ª, a 2ª ou a 1ª parcela, via poupança digital. Além disso, os beneficiários do Bolsa Família com o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 4 receberão a 5ª parcela do auxílio (confira o cronograma abaixo).

A parcela recebida por quem não é do Bolsa Família varia de acordo com a data em que o cadastro foi aprovado:

1ª parcela: quem teve o cadastro aprovado em julho e não recebeu nenhum pagamento

2ª parcela: quem começou a receber o auxílio entre o final de junho e o começo de julho

3ª parcela: quem começou a receber o auxílio em maio

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

4ª parcela: quem começou a receber o auxílio em abril

Como forma de evitar aglomerações nas agência bancárias, o auxílio ficará limitado para pagamentos digitais, sendo impossível realizar saques e transferências. A liberação dos saques será feita posteriormente. Com a liberação do crédito em conta digital, os beneficiários poderão pagar contas e boletos e realizar compras por meio de cartão virtual. Para os nascidos em novembro, os saques serão liberados a partir do dia 12 de setembro.

Calendário geral para o pagamento da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª parcela

O calendário abaixo é destinado àqueles beneficiários que se inscreveram pelo aplicativo ou site, ou que já estavam no Cadastro Único mas não é beneficiário do Bolsa Família.

Mês de aniversário Depósito Saque Janeiro 22/jul 25/jul Fevereiro 24/jul 1º/ago Março 29/jul 1º/ago Abril 31/jul 8/ago Maio 5/ago 13/ago Junho 7/ago 22/ago Julho 12/ago 27/ago Agosto 14/ago 1º/set Setembro 17/ago 5/set Outubro 19/ago 12/set Novembro 21/ago 12/set Dezembro 26/ago 17/set

Em julho, o Governo Federal cancelou o calendário antigo, no qual cada grupo de aprovados possuía um cronograma próprio. Com esse novo calendário, todos os grupos recebem juntos, conforme o mês de aniversário.

Cada ciclo de pagamentos é dividido em duas etapas: a liberação do benefício em contas digitais e a liberação para saque. A primeira etapa do ciclo 1, para a liberação em contas digitais, ocorre entre os dias 22 de julho e 26 de agosto. Já a segunda etapa, para liberação do saque, ocorrerá entre os dias 25 de julho e 17 de setembro.

Alguns beneficiários podem ter uma nova parcela para a conta digital disponibilizada antes que ocorra a liberação do saque da parcela anterior. Isso ocorre devido ao antigo calendário, que foi cancelado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bolsa Família

NIS terminado em 1 18 Agosto NIS terminado em 2 19 Agosto NIS terminado em 3 20 Agosto NIS terminado em 4 21 Agosto NIS terminado em 5 24 Agosto NIS terminado em 6 25 Agosto NIS terminado em 7 26 Agosto NIS terminado em 8 27 Agosto NIS terminado em 9 28 Agosto NIS terminado em 0 31 Agosto

Para os inscritos no programa do Bolsa Família, o calendário de saque foi organizado de acordo com a terminação do NIS. Nesses casos, os benefícios não são cumulativos e o cadastrado irá receber somente aquele de maior valor. Os beneficiários do Bolsa Família podem sacar o valor do auxílio por meio do cartão do Programa Bolsa Família, Cartão Cidadão ou por crédito em conta da Caixa.

Governo estuda prorrogar auxílio

O Governo Federal avalia fazer um ajuste orçamentário, para que o benefício seja prorrogado. Até agora, foram confirmadas cinco parcelas.

O presidente Bolsonaro, por meio de uma lei aprovada pelo Congresso, tem autonomia para conceder novas parcelas do auxílio, desde que seja informada a origem dos recursos. A medida vale até o final do ano. Caso o chefe do executivo pretenda prorrogar o programa em 2021, precisará ter a aprovação do Congresso novamente.