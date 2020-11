Caixa libera 8ª parcela do auxílio emergencial a beneficiários do Bolsa Família

PUBLICIDADE

A partir desta terça-feira (17), a Caixa Econômica Federal inicia o pagamento da 8ª parcela do auxílio emergencial, com valor de R$ 300, aos 16,3 milhões de cadastrados no Bolsa Família. O pagamento de hoje é destinado aos beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 1. Trata-se da 3ª cota extra após a prorrogação do benefício até dezembro.

As beneficiárias mulheres chefes de família continuam tendo direito ao dobro do valor do benefício, totalizando R$ 600. O calendário de saque foi organizado de acordo com a terminação do NIS. Os beneficiários podem sacar o valor do auxílio por meio do cartão do Programa Bolsa Família, Cartão Cidadão ou por crédito em conta da Caixa.

O Governo estima que 16,3 milhões de cadastrados no Bolsa Família receberão o benefício até o término do calendário.

Os usuários devem usar o cartão nos canais de autoatendimento, unidades lotéricas e correspondentes Caixa aqui; ou por crédito na conta Caixa fácil. Os depósitos seguem ocorrendo nos últimos 10 dias de cada mês.

Calendário do Bolsa Família

Os benefícios não são cumulativos e o cadastrado irá receber somente aquele de maior valor. A oitava parcela será liberada até o dia 30 de novembro a todos os cadastrados; confira: