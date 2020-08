Caixa inicia pagamento do FGTS para os nascidos em agosto que optaram pelo saque-aniversário

PUBLICIDADE

Os trabalhadores nascidos em agosto que escolheram o saque-aniversário como forma de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) começam a receber o valor a partir desta segunda-feira (3). Quem optou por essa modalidade poderá escolher entre o primeiro ou o décimo dia do mês em que nasceu para receber o pagamento. Caso a data escolhida não seja um dia útil, o crédito será realizado no dia útil subsequente.

A nova modalidade foi criada no ano passado e permite que o trabalhador recolha o FGTS todo ano, em seu mês de aniversário. A Caixa irá disponibilizar R$ 320 milhões em recursos para aqueles que optaram pela sistemática do saque-aniversário. A requisição deve ocorrer até o último dia do mês de nascimento do trabalhador.

Para indicar uma conta bancária para recebimento do crédito, o trabalhador poderá acessar o app FGTS. Após realizar o cadastro, será possível indicar uma conta de sua titularidade em qualquer banco. O pagamento ocorrerá em até cinco dias úteis.

Após ter o saque liberado, o trabalhador terá até o último dia útil do segundo mês subsequente para efetuar o saque. Ou seja, caso o cadastrado faça aniversário no mês de agosto, ele terá até o dia 31 de outubro para realizar o saque. Caso o valor não seja retirado, ele será devolvido para as contas vinculadas do FGTS.

Calendário

Nascidos em Data de início Janeiro e Fevereiro Abril de 2020 Março e Abril Maio de 2020 Maio e Junho Junho de 2020 Julho Julho de 2020 Agosto Agosto de 2020 Setembro Setembro de 2020 Outubro Outubro de 2020 Novembro Novembro de 2020 Dezembro Dezembro de 2020