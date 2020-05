Caixa informará datas da terceira parcela do auxílio emergencial em duas semanas

PUBLICIDADE 

Clayton Castelani

São Paulo, SP

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, disse nesta quinta-feira (28) que o calendário para o pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial será divulgado em “cerca de duas semanas”.

Com a divulgação das datas de liberação da última parcela do benefício, o banco também pretende informar um novo calendário para pagamento de lotes residuais para pessoas que ainda não receberam a primeira ou a segunda parte do benefício.

Neste sábado (30), a Caixa passa a liberar os saques em dinheiro da segunda parcela. Os valores já foram transferidos para as contas digitais sociais dos beneficiários e podem ser utilizados para compras e pagamentos de contas pelo aplicativo Caixa Tem.

O auxílio emergencial é uma medida do governo federal para transferir renda para trabalhadores informais, microempreendedores e desempregados durante a quarentena de combate ao novo coronavírus.

O benefício é pago em três parcelas de R$ 600, mas pode ter o valor elevado para R$ 1.200 para mães que, sozinhas, são responsáveis pelo sustento da família.

Até esta quinta, 57,9 milhões de pessoas já tinham recebido ao menos uma das duas parcelas do auxílio emergencial, ao custo de R$ 74 bilhões para os cofres públicos, segundo Guimarães.

Até o momento, há no país 59 milhões de cidadãos considerados aptos para receber o benefício.

Outros 42 milhões de solicitações foram negadas porque, segundo a análise realizada pela Dataprev (empresa de tecnologia da Previdência), os requisitantes não têm direito ao benefício.

Ao todo, 106,5 milhões de benefícios foram solicitados, dos quais 101,2 milhões já foram analisados.

A Caixa ainda realiza a primeira análise de 5,3 milhões de requerimentos e está fazendo a reanálise, pela segunda ou terceira vez, de outros 5,1 milhões de pessoas que se candidataram a receber o auxílio emergencial.

CAIXA ABRE NO SÁBADO

A Caixa Econômica Federal vai abrir 2.213 agências neste sábado (30), em todo o país, para liberar o saque da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 a trabalhadores informais, contribuintes individuais do INSS e MEIs (microempreendedores individuais) nascidos em janeiro.

O horário de funcionamento das agências será das 8h às 12h.

Para conseguir ter acesso ao dinheiro, os beneficiários devem ter recebido a primeira parcela até o dia 30 de abril.

Esses cidadãos já tiveram a opção de movimentar os valores por meio do aplicativo Caixa Tem, fazendo o pagamento de contas e boletos, ou realizando compras digitais em estabelecimentos conveniados.

As informações são da FolhaPress

