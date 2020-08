Caixa firmou 135 mil contratos na modalidade saque-aniversário do FGTS

PUBLICIDADE

A Caixa Econômica Federal já firmou 135 mil contratos na modalidade de crédito Antecipação Saque Aniversário FGTS. Ao todo, foram concedidos R$ 334,3 milhões aos trabalhadores que escolheram a retirada anual de parte do fundo. Além de poder retirar a quantia anualmente, os trabalhadores também podem optar por antecipar as quantias que seriam liberadas neste ano, em 2021 e 2022. A Caixa separou R$ 5 bilhões em recursos para a nova linha de crédito.

As 61 milhões de contas do Fundo de Garantia registradas no país totalizam R$ 390 bilhões em depósitos. Desse total, 10% dos trabalhadores aderiram ao saque-aniversário, o que representa R$ 14 bilhões que serão disponibilizados para o saque.

O trabalhador que solicitar a antecipação deverá escolher entre a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, para acessar os dados e o fundo. A taxa de juros dessa linha de crédito é de 0,99% em ambos os bancos. No entanto, os valores mínimos são diferentes: na Caixa, R$ 2 mil de antecipação; no Banco do Brasil, R$ 1 mil por operação.

O Banco do Brasil também disponibilizou a antecipação do saque por até três anos. De acordo com a instituição financeira, o valor médio dos contratos é de R$ 3 mil e o autoatendimento tem recebido 84% dos pedidos.

Para solicitar a modalidade de Saque Aniversário, o trabalhador deverá acessar o aplicativo do FGTS ou o site da Caixa, no endereço http://fgts.caixa.gov.br