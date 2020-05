Caixa espera autorização para pagar parcela de coronavoucher para 6 milhões de pessoas

PUBLICIDADE 

A Caixa espera a autorização da Dataprev e do Ministério da Cidadania para pagar a primeira parcela do coronavoucher para mais 6 milhões de pessoas. O número é o equivalente aos trabalhadores informais que fizeram o cadastro no aplicativo.

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, disse que se o dinheiro for liberado até esta terça-feira (5), o pagamento poderá ser feito ainda nesta semana.

“Se recebermos hoje ou amanhã, conseguiremos pagar nessa semana. Primeiro, preciso receber a base, porque posso receber de 6 milhões, de 2 milhões ou zero, e, segundo, quantas dessas pessoas foram efetivamente aprovadas.”

O coronavaucher, segundo o banco, já pagou R$ 35,5 bilhões para 50 milhões de pessoas até esta segunda-feira (4).