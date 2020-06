Caixa disponibiliza consulta ao saque emergencial do FGTS

PUBLICIDADE

A partir desta segunda-feira (15), a Caixa Econômica Federal (CEF) disponibilizará a consulta ao saque emergencial do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), de até R$ 1.045 por trabalhador, para quem tem conta ativa (do emprego atual) ou inativa (de empregos anteriores).

O benefício será concedido em conformidade com a Medida Provisória nº 946 de 17 de abril, no entanto, o dinheiro estará disponível para saque a partir de 25 de julho. O crédito será liberado a partir de 29 de junho, por meio de uma conta poupança digital.

Uma estimativa, divulgada pelo presidente da Caixa, Pedro Guimarães, afirma que a medida deve beneficiar cerca de 60 milhões de trabalhadores. Ao todo, estão previstos R$ 37,8 bilhões em saques.

Informações relevantes

1-Todos os trabalhadores que possuam contas ativas ou inativas do FGTS podem realizar o saque do benefício.

2-O valor disponibilizado para saque será de até R$1.045,00, limitado ao saldo das contas, e independe do número de contas do FGTS que o trabalhador possua.

3-O crédito será feito automaticamente em uma conta poupança social digital da Caixa. Esta conta será aberta para todos os trabalhadores com direito ao Saque Emergencial, para movimentação via aplicativo Caixa Tem.

4- Os beneficiários com direito ao Saque Emergencial receberão o crédito de forma automática em uma conta poupança social digital da Caixa. Por meio do aplicativo Caixa Tem será possível realizar a movimentação do benefício. A poupança digital da Caixa não possui tarifas de manutenção, e tem um limite mensal de movimentação de R$ 5.000,00.

5- A partir do dia 29 de junho, os valores serão depositados nas contas digitais para os trabalhadores nascidos em janeiro. O calendário será de acordo com o mês de nascimento.

Na primeira fase de pagamentos, que começa no dia 29 de junho, os valores ficam disponíveis apenas para crédito em conta digital. Já o calendário de saques e transferências começa quase um mês depois, em 25 de julho.

Calendário para crédito em conta

• Nascidos em janeiro: 29 de junho

• Nascidos em fevereiro: 6 de julho

• Nascidos em março: 13 de julho

• Nascidos em abril: 20 de julho

• Nascidos em maio: 27 de julho

• Nascidos em junho: 3 de agosto

• Nascidos em julho: 10 de agosto

• Nascidos em agosto: 24 de agosto

• Nascidos em setembro: 31 de agosto

• Nascidos em outubro: 8 de setembro

• Nascidos em novembro: 14 de setembro

• Nascidos em dezembro: 21 de setembro

Calendário para saque e transferências

• Nascidos em janeiro: saque a partir de 25 de julho

• Nascidos em fevereiro: 8 de agosto

• Nascidos em março: 22 de agosto

• Nascidos em abril: 5 de setembro

• Nascidos em maio: 19 de setembro

• Nascidos em junho: 3 de outubro

• Nascidos em julho: 17 de outubro

• Nascidos em agosto: 17 de outubro

• Nascidos em setembro: 31 de outubro

• Nascidos em outubro: 31 de outubro

• Nascidos em novembro: 14 de novembro

• Nascidos em dezembro: 14 de novembro

Para consultar o FGTS, é preciso saber o número do PIS/Pasep ou o NIT (Número de Identificação do Trabalhador). A consulta pode ser realizada através do extrato recebido em casa, pelo site, por aplicativo e pessoalmente, nas agências da Caixa.

O número do NIS/PIS pode ser encontrado:

• no Cartão do Cidadão;

• nas anotações gerais da sua Carteira de Trabalho antiga;

• na página de identificação da nova Carteira de trabalho;

• no extrato do seu FGTS impresso.

Para consultar o saldo pelo site da Caixa faça assim:

• Acesse http://www.caixa.gov.br/extrato-fgts.

• Informe o número do seu NIS e clique em “cadastrar senha”.

• Leia o regulamento e clique em “aceito”.

• Preencha todos os campos com os seus dados pessoais. Aqui, você vai precisar do número do seu Titulo de Eleitor.

• Crie uma senha com até 8 dígitos e confirme.

• Você receberá uma notificação de cadastro realizado.

• Para acessar, preencha os campos e aperte em OK.

