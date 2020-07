Caixa credita FGTS emergencial para nascidos em fevereiro nesta segunda

PUBLICIDADE

A Caixa Econômica Federal creditará, nesta segunda-feira (6), o valor de até R$ 1.045 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para os trabalhadores que fazem aniversário em fevereiro. A retirada adicional de recursos do fundo serve para amenizar os efeitos econômicos causados pela pandemia do novo coronavírus.

O valor é retirado do FGTS e transferido para uma conta de uso exclusivo para o saque do recurso emergencial. Como medida de evitar aglomerações, inicialmente, a quantia fica disponível apenas para a quitação de boletos e compras realizadas por meio de um cartão de crédito virtual gerado na hora ou de QR Code. Para isso, o trabalhador deverá utilizar o aplicativo Caixa Tem.

Posteriormente, a Caixa irá disponibilizar o saque em espécie, novamente conforme o mês de aniversário. Para os que fazem aniversário em fevereiro, o saque será disponibilizado a partir de 8 de agosto.

O saque será único e o valor máximo é de R$ 1.045. O trabalhador que não desejar realizar o saque poderá comunicar o banco até dez dias antes da data do deposito, prevista conforme o calendário. Caso a pessoa perca o prazo, ela poderá deixar o recurso parado na conta até o dia 30 de novembro. Dessa forma, o valor retornará ao FGTS automaticamente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE