Caixa abre neste sábado para saques de FGTS e auxílio emergencial

LAÍSSA BARROS

SÃO PAULO, SP

A Caixa Econômica Federal abrirá 770 agências em todo o país neste sábado (12), das 8h às 12h, para atender os beneficiários do auxílio emergencial e do saque de até R$ 1.045 do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

Poderão fazer o saque da grana do FGTS emergencial os trabalhadores com data de nascimento entre os meses de janeiro e abril.

Além disso, 7,6 milhões de beneficiários do auxílio emergencial nascidos em outubro e novembro também poderão sacar o dinheiro nas agências. Esse pagamento abrange cidadãos que receberão a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta parcelas, dependendo do mês de liberação do auxílio pelo Ministério da Cidadania (veja tabelas abaixo).

A relação de agências que pode ser conferida no site do banco: www.caixa.gov.br/atendimento. A Caixa afirma que todas as pessoas que procurarem uma unidade durante o funcionamento das agências serão atendidas e que não é preciso chegar antes do horário de abertura.

As informações são da FolhaPress