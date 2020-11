Brasil ganha fôlego de dois anos para dívida atingir 100% do PIB, diz IFI

PUBLICIDADE

Bernardo Caram

Brasília, DF

A IFI (Instituição Fiscal Independente), órgão ligado ao Senado, revisou projeções econômicas para o Brasil e agora estima que a dívida bruta do governo atingirá 100% do PIB (Produto Interno Bruto) em 2024, o que significa um fôlego de dois anos em relação à projeção anterior. Em junho, a previsão era que esse patamar seria alcançado já em 2022.

Apesar da melhora nas estimativas de indicadores, o Relatório de Acompanhamento Fiscal do órgão, divulgado nesta segunda-feira (16), afirma que a trajetória da dívida pública ainda é “muito preocupante”, com necessidade de forte ajuste fiscal.

“Não há hoje um horizonte de equilíbrio da relação dívida/PIB. Isso é o que gera mais apreensão dos agentes econômicos. Se você não tem um horizonte do patamar que a dívida vai [chegar] e quando ela vai se estabilizar, o custo de fazer dívida nova fica maior, não tem jeito”, disse o diretor-executivo da IFI, Felipe Salto.

Hoje, a dívida bruta do governo geral está em 90,6% do PIB. Em cenário base, considerado mais provável pelos pesquisadores, depois de atingir 100% do PIB em 2024, a dívida seguirá em trajetória de alta, chegando a 112,4% do PIB em 2030.

Nas estimativas da IFI, o governo federal seguirá registrando déficits primários até 2030. Se a projeção se concretizar, serão 17 anos consecutivos de rombo fiscal.

Segundo o relatório, o governo precisa fazer um ajuste fiscal de 3,9% do PIB, valor considerado alto, apenas para que a dívida pública continue estável em 100% do PIB a partir de 2024.

“Tudo indica que vai haver ainda longos anos de crescimento da dívida, salvo uma devolução de recursos do BNDES [à União] ou outros fatores atípicos, mas a trajetória é muito ruim. Seja pelo lado do gasto ou pela receita, a sustentabilidade da dívida depende da recuperação do resultado primário”, afirmou Salto.

AS PROJEÇÕES DA IFI PARA A ECONOMIA BRASILEIRA

Dívida pública

– A dívida bruta deve atingir 100% do PIB em 2024. A ultima projeção, de junho, apontava que esse patamar seria alcançado em 2022

Rombo fiscal

– O déficit primário em 2020 foi revisado de R$ 877,8 bilhões para R$ 779,8 bilhões. Estimativa é que rombos sejam registrados até 2030, totalizando 17 anos consecutivos de déficit no governo federal

PIB

– A estimativa para o PIB de 2020 foi revisada de -6,5% para -5,0%

Inflação

– Com alta nos preços, a previsão de inflação neste ano passou de 1,4% para 3,0%

Desemprego

-A taxa média de desemprego deve alcançar 13,5% da força de trabalho em 2020 e 16,1% em 2021

