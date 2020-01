Bolsonaro se reúne com equipe econômica para discutir possível alta do combustível

PUBLICIDADE 

Prevendo uma possível alta no preço do combustível, o presidente Jair Bolsonaro convocou uma reunião com a equipe econômica do governo nesta segunda-feira (6) para discutir medidas que amenizem os aumentos, caso aconteçam. O encontro está marcado para às 16h e será comandado pelo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.

A ideia de Bolsonaro é minimizar o impacto do aumento para a população, mas sem interferir na política de preços da Petrobras. O presidente já chegou a sugerir para que governadores reduzam a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

“Vamos supor que aumente 20% o preço do petróleo, vai aumentar em 20% o preço do ICMS. Não dá para uns governadores cederem um pouco nisso também? Porque todo mundo perde”, falou Bolsonaro, na última sexta-feira (3).

Bolsonaro já conversou com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, com o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, e com o ministro da Economia, Paulo Guedes.

“Tivemos nossa conversa e temos uma estratégia de como proceder o desenrolar dos fatos. A coisa que mais preocupa é uma possível alta do petróleo, de 5% no momento”, complementou Bolsonaro.