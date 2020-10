Bolsonaro e Maia se reúnem para falar sobre situação fiscal do país

PUBLICIDADE

O presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), se reuniram no Palácio da Alvorada na manhã desta segunda-feira (5). A pauta foi a situação fiscal brasileira.

“É preciso resolver os gatilhos imediatamente. Temos pouco tempo para solucionar os problemas. Temos que unir esforços para resolver a situação fiscal do país”, declarou Maia.

Na visão do presidente da Câmara, é preciso pensar em medidas referentes à situação fiscal para pensar no Renda Cidadã, por exemplo. “A solução do Renda Cidadã tem que ser posterior à solução do teto de gastos. Isso é necessário para garantir que as despesas ficarão controladas nos próximos 24 meses”, disse.

Participaram do encontro os ministros da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos e do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, além do senador Márcio Bittar (AC), relator da PEC Emergencial.