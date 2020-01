Bolsonaro descartou imposto sobre cerveja, cigarro e itens com açúcar

PUBLICIDADE 

Nesta sexta-feira (24) o presidente Jair Bolsonaro disse que já descartou o aumento de imposto sobre cerveja, cigarro e itens com açúcar. “Paulo Guedes, desculpa, você é meu ministro, te sigo 99%, mas aumento de imposto para cerveja não”, afirmou Bolsonaro.

A mudança na tributação era uma ideia do ministro da Economia, Paulo Guedes, nesta quinta-feira (23). O ministro está em Davos, na Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial. Ele afirmou que o governo avalia uma cobrança de tributos sobre cigarros, álcool e produtos com açúcar numa eventual proposta de reforma tributária a ser apresentada pela equipe econômica.

De acordo com ele, o sistema tributário de vários países prevê a cobrança do “imposto do pecado” para diminuir o consumo de cigarros, álcool e produtos com açúcar.

“Não tem como aumentar, não consegue mais aumentar a carga tributária no Brasil. Todo mundo consome algo de açúcar todo dia, não da pra aumentar”, disse o presidente.