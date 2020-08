Bolsonaro define, nesta terça-feira, o novo valor do auxílio emergencial

PUBLICIDADE

Na manhã da próxima terça-feira (1), o presidente Jair Bolsonaro vai decidir, juntamente com líderes dos partidos da base na Câmara dos Deputados e no Senado, sobre o novo valor do auxílio emergencial. A equipe do ministério da Economia defende mais quatro parcelas de R$ 300.

Bolsonaro já disse que pretende manter o benefício até dezembro, mas com o valor inferior aos R$ 600.

Criado por uma lei de iniciativa do Congresso, o auxílio emergencial no valor de R$ 600 reais começou a ser pago em abril a informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados. No fim de junho, o governo decidiu ampliar por mais dois meses nesse mesmo valor.

O valor mais baixo é defendido pelo governo devido ao fato do programa ser muito caro aos cofres da união, cerca de 50 bilhões por mês. Porém outra iniciativa é discutida pela equipe econômica, o Renda Brasil. A expectativa é que, a partir de janeiro, a população mais vulnerável seja atendida pelo programa.