Bolsas de NY fecham sem sinal único, com expectativa por estímulo e realização

As bolsas de Nova York fecharam sem sinal único hoje, com expectativas por novos estímulos fiscais nos Estados Unidos impulsionando as ações, mas também realização de lucros após altas recentes. Ainda assim, Nasdaq e S&P 500 renovaram máximas históricas. Algumas empresas relevantes operaram em meio à publicação de resultados, e um movimento especulativo trouxe volatilidade para companhias especializadas no cultivo de Cannabis.

Após altas seguidas, a queda desta quinta no preço dos barris de petróleo pressionou empresas do setor. Outras companhias com perdas relevantes foram as do ramo financeiro.

O índice Dow Jones fechou em baixa de 0,02%, aos 31430,90 pontos, o S&P 500 teve alta de 0,16%, a 3916,28 pontos, e o Nasdaq avançou 0,38%, a 14.025,77 pontos.

Após a divulgação dos dados de auxílio-desemprego no país na última semana na manhã desta quinta, cresceu a percepção de que novos estímulos fiscais estão por vir.

“As condições atuais ainda são bastante fracas e os declínios nos pedidos serão graduais no curto prazo”, diz a Oxford Economics, que vê as novas injeções de liquidez e o combate à pandemia como a chave para superação efetiva da crise. “O estímulo fiscal adicional e a difusão mais ampla da vacina permitirão que o mercado de trabalho se recupere”, acrescenta a consultoria.

As bolsas chegaram a firmar altas, mas após máximas recentes a realização de lucros pressionou os papéis. No setor financeiro, Wells Fargo (1,45%) e Citi (0,66%) recuaram. Entre as petroleiras, após oito altas seguidas no preço do barril, a baixa desta quinta pressionou as empresas do setor, e Chevron (0,54%) e ExxonMobil (2,50%) tiveram perdas.

O mercado ainda reagiu aos balanços corporativos publicados nesta quinta. A PepsiCo recuou 1,98%, após a empresa divulgar resultados. A Walt Disney teve alta de 0,67% em meio à expectativa pela publicação de seus números.

Além disso, ações de empresas especializadas no cultivo de cannabis despencaram após serem alvo de especulação na quarta, com Tilray e Aphria caindo 49,68% e 36,83%, respectivamente. Já o aplicativo Bumble estreou nesta quinta na Nasdaq após ter ação precificada em US$ 43,00 em IPO. Seus papéis tiveram valorização de 63,51% na sessão.

Estadão conteúdo