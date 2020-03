Bolsas de Ásia e Europa têm queda generalizada em meio a tensões sobre coronavírus

PUBLICIDADE 

As Bolsas da Ásia encerraram as negociações do dia, na madrugada desta quarta-feira, 18, em queda generalizada, mesmo com estímulos anunciados na terça-feira, 17, que levaram os mercados a encerrar em alta em Wall Street e no Brasil.

Economias ao redor do globo estão sentindo os efeitos do novo coronavírus, causador da Covid-19, fechando empresas aéreas, paralisado produção ao forçar férias coletivas, obrigando pessoas a trabalhar de casa e colocando países inteiros em quarentena, como Itália e Espanha. Por conta disso, todos os mercados financeiros do mundo estão sofrendo com um “sobe e desce” nos últimos dias.

No continente asiático, mesmo com relatos de que o pico local da pandemia já tenha passado, com o número de novos casos caindo, principalmente na China, país onde se originou a doença, em Wuhan, os mercados sofrem forte impacto. A queda mais expressiva das Bolsas por lá foi no mercado da Coreia do Sul, com baixa de (-4,86%). Em seguida, vem Hong Kong (-4,18%), Taiwan (-2,34%), China (-1,83) e Japão (-1,68%). Apenas o mercado da Tailândia conseguiu se manter fora do porcentual negativo ao fim das negociações, mas, mesmo assim, de forma tímida, com um avanço de 0,06%. Na Oceania, o mercado da Austrália teve um desempenho ainda pior, com uma queda de 6,26%.

Na Europa, que começou as negociações na manhã desta quarta-feira, 18, os índices também operam em quedas relevantes. Por conta disso, o cenário é de perda da valorização que aconteceu na terça. Nas próximas horas, investidores vão acompanhar dados de inflação e da balança comercial da zona do euro. Às 5h10, no horário de Brasília, a Bolsa de Londres caía 3,76%, a de Frankfurt recuava 3,96% e a de Paris se desvalorizava 2,92%. Em Milão, Madri e Lisboa, as perdas eram de 1,05%, 3,15% e 1,46%, respectivamente.

Os contratos futuros do petróleo operam nesta quarta-feira, 18, ampliando robustas perdas, em meio a temores sobre o impacto que a pandemia de coronavírus terá na demanda pela commodity e na economia global. Mais tarde, às 11h30 (de Brasília), investidores vão acompanhar a pesquisa semanal do Departamento de Energia (DoE) norte-americano sobre estoques de petróleo e derivados dos EUA.

Na terça, 17, o American Petroleum Institute (API) estimou queda de 400 mil barris no volume de petróleo bruto estocado nos EUA na última semana. Às 4h55 (de Brasília), o petróleo WTI para maio caía 2,82% na New York Mercantile Exchange (Nymex), a US$ 26,56 o barril, enquanto o petróleo Brent para o mesmo mês recuava 1,50% na International Exchange (ICE), a US$ 28,30 o barril.

A commodity vive quedas expressivas desde o início da semana passada, quando Arábia Saudita e Rússia iniciaram uma “guerra de preços”, o que levou o preço do barril a patamares não vistos há quase 30 anos, desde 1991, época da Guerra do Golfo.