Bolsa Família de janeiro começa a ser pago nesta segunda (20)

Nesta segunda-feira (20), começa a ser disponibilizado o pagamento do primeiro Bolsa Família de 2020. Serão mais de R$ 2,5 bilhões divididos entre 13.228 milhões de famílias em todo o país.

Cada família recebe, em média, R$ 191. O benefício é pago durante os 10 últimos dias úteis de cada mês. Em janeiro, por exemplo, o valor poderá ser retirado entre os dias 20 e 31.

Os beneficiários do programa são divididos em grupos, de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) impresso no Cartão Cidadão. O saque é realizado na Caixa Econômica Federal. Confira a lista com as datas para saque: