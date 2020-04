BNDES: Linha para PMEs na pandemia libera R$ 1,1 bilhão em um mês

PUBLICIDADE 

O volume de recursos financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para micro, pequenas e médias empresas, em um mês de operação, atingiu na quarta-feira, 22, a marca de R$ 1,1 bilhão. Esses recursos foram desembolsados por 23 agentes financeiros públicos e privados.

O crédito faz parte da linha BNDES Crédito Pequenas Empresas, que atende principalmente à necessidade de capital de giro diante da pandemia do novo coronavírus. Lançada em 22 de março, a linha tem volume previsto de R$ 5 bilhões.

Segundo o banco, em crescimento acelerado, a média de desembolsos diários atingiu mais de R$ 160 milhões nesta semana. Até quarta-feira, quase 3 mil empresas foram beneficiadas em todo o País. Em média, cada uma recebeu R$ 368 mil.

O principal segmento de atividades atendido é o de comércio e serviços, com 82% do total, sendo que a maior parte dos recursos (65%) foi destinada a empresas com sede na região Sudeste.

Os recursos são destinados a empresas com faturamento anual de até R$ 300 milhões e limite de financiamento de R$ 70 milhões por ano. Os empréstimos têm carência de 24 meses e prazo total de pagamento de até 60 meses, sem necessidade de justificar a destinação dos recursos.

Estadão Conteúdo