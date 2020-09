Beneficiários do Bolsa Família recebem parcela do auxílio emergencial nesta quinta-feira

PUBLICIDADE

A Caixa realiza, nesta quinta-feira (24), o pagamento da 6ª parcela do auxílio emergencial, com valor de R$ 300, aos cadastrados no Bolsa Família com NIS terminado em 6.

Hoje não há pagamentos para os beneficiários que não são do Bolsa Família. Ao todo, são 48 milhões de beneficiários que se inscreveram pelo site ou aplicativo da Caixa, ou já estavam no Cadastro Único e foram aprovados automaticamente. Amanhã (25), será depositada em poupança digital uma nova parcela para os nascidos em setembro.

Calendário do Bolsa Família

Para os inscritos no programa do Bolsa Família, o calendário de saque foi organizado de acordo com a terminação do NIS. Nesses casos, os benefícios não são cumulativos e o cadastrado irá receber somente aquele de maior valor. Os beneficiários do Bolsa Família podem sacar o valor do auxílio por meio do cartão do Programa Bolsa Família, Cartão Cidadão ou por crédito em conta da Caixa.

O Governo estima que 16,3 milhões de cadastrados no Bolsa Família receberão o benefício até o término do calendário. A 6ª parcela do auxílio (a 1ª com valor reduzido para R$ 300) deve estar disponível para saque entre os dias 17 e 30.

A Caixa realiza os depósitos da mesma forma e, para sacar o benefício, os usuários devem usar o cartão nos canais de autoatendimento, unidades lotéricas e correspondentes Caixa aqui; ou por crédito na conta Caixa fácil. Os depósitos seguem ocorrendo nos últimos 10 dias de cada mês e assim se manterão até dezembro; confira abaixo.