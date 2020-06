BC revisa projeção e vê queda de 6,4% no PIB em 2020

PUBLICIDADE

Larissa Garcia

Brasília-DF

Com o agravamento da crise econômica causada pela pandemia de Covid-19, o Banco Central revisou a projeção de retração do PIB (Produto Interno Bruto) para 6,4%. O dado está no relatório trimestral de inflação divulgado nesta quinta-feira (25).

No documento passado, a autoridade monetária previu para o ano estabilidade na atividade econômica, com crescimento zero do PIB em 2020. O BC espera que a contração seja seguida de recuperação gradual nos dois últimos trimestres do ano, “repercutindo diminuição paulatina e heterogênea do distanciamento social e de seus efeitos econômicos”.

O texto destacou que o PIB recuou no primeiro trimestre de 2020, repercutindo os primeiros impactos da pandemia do novo coronavírus na economia brasileira “Essa retração foi a maior desde 2015 e interrompeu a tendência de crescimento gradual. Indicadores recentes sugerem que a contração da atividade econômica no segundo trimestre será ainda maior”, avaliou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o BC, dados de frequência diária e semanal sugerem que a atividade atingiu o menor patamar em abril, havendo recuperação apenas parcial em maio e junho.

Para o mercado de crédito, apesar da crise, o BC projeta alta de 7,6%. O número foi revisto para cima -no relatório passado, a previsão era de 4,8%. O texto ressaltou que houve crescimento de 3,4% no estoque de empréstimos entre fevereiro e abril.

“O mercado de crédito cresceu no trimestre encerrado em abril de 2020, no contexto da pandemia da Covid-19, com dinâmicas distintas nos segmentos de pessoas físicas e jurídicas”, justificou.

O relatório destacou que foi registrada forte retração nos gastos com cartão de crédito pelas famílias, “reflexo da súbita alteração nos padrões de consumo a partir da segunda quinzena de março”, e que houve expansão das linhas de financiamento a exportação e capital de giro, “repercutindo o aumento expressivo na demanda por liquidez pelas empresas”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o documento, separando a concessão de crédito no período por porte das empresas, a alta acentuada de novas contratações no fim de março foi puxada por empréstimos concedidos às médias e grandes, com faturamento superior a R$ 10 milhões por ano.

O BC considerou três faixas de faturamento anual (até R$360 mil, entre R$360 mil e R$10 milhões, e acima de R$10 milhões).

No período, a média diária das operações contratadas por esse grupo aumentou de cerca de R$ 3,5 bilhões para R$ 6,0 bilhões, “arrefecendo ao longo de abril, mas mantendo-se ainda em patamar significativamente acima do observado em 2019 e no primeiro bimestre de 2020”.

Segundo o BC, em parte, esse movimento é associado ao retorno de grandes empresas ao crédito bancário. Antes da crise, elas vinham se financiando no mercado de capitais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As novas operações de micro e pequenas empresas mantiveram em março o mesmo nível do primeiro bimestre de 2020 e se elevaram a partir do dia 10 de abril.

Para a inflação, a projeção do BC é de 1,9% em 2020, 3,0% em 2021 e 3,6% em 2022. A estimativa leva em conta taxa básica de juros e câmbio constantes a 3,00% ao ano e R$ 4,95, respectivamente.

A simulação da autoridade monetária mostra que a inflação pode ficar entre 1,3% e 2,5% no fim de 2020. O maior valor projetado fica no limite do piso estabelecido pela meta, que é de 4,0%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para cima e para baixo.

“As projeções aqui apresentadas dependem ainda de considerações sobre a evolução das reformas e ajustes necessários na economia”, frisa o texto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A inflação no trimestre encerrado em maio repercutiu os efeitos da pandemia da Covid-19 e a retração do preço internacional do petróleo. Movimentos de grande amplitude do câmbio e dos preços de commodities, além dos efeitos heterogêneos da pandemia sobre oferta e demanda pelos diversos bens e serviços, acarretaram mudanças de preços relativos”, trouxe o relatório.

“De um lado, destaca-se o forte recuo nos preços de combustíveis e de passagem aérea. Do outro, a alta nos preços de alimentos e no preço internacional do minério de ferro”, avaliou.

O BC estima ainda que o déficit nas contas externas brasileiras fique em 1% do PIB em 2020.

As informações são da Folhapress