BC pede antecipação de produção de R$ 9 bi em cédulas

Nesta quinta-feira (14) o Banco Central solicitou que a Casa da Moeda produza R$ 9 bilhões em cédulas ainda no mês de maio, para evitar falta das notas durante o pagamento do auxílio emergencial. Segundo o BC, as cédulas seriam impressas durante o ano e só foram antecipadas para este mês.

O Brasil estaria vivenciando um fenômeno chamado de “entesouramento” com o início da pandemia, quando empresas e populações guardam as cédulas, gerando falta delas em circulação.

Segundo o G1, o entesouramento é consequência de três fatores: saques por pessoas e empresas para formação de reservas, diminuição do volume de compras no comércio em geral e porque parcela considerável dos valores pagos em espécie aos beneficiários do auxílio ainda não retornou ao sistema bancário.

“O que está acontecendo é que muitas das pessoas que estão recebendo dinheiro, o papel moeda não está voltando para a economia. Estão colocando no bolso ou em casa” afirmou o secretário do Tesouro, Mansueto Almeida

“Começou a haver deficiência, mas o BC vai colocar mais papel moeda no mercado, vai contratar. Muitas pessoas que sacam dinheiro, pessoas de baixa renda, colocam em casa. Em geral, não está voltando para a economia”, disse.

