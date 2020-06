Auxílio: veja quem pode sacar a segunda parcela nesta quarta (10)

PUBLICIDADE

A Caixa segue executando o cronograma de saque da segunda parcela do auxílio emergencial. Os trabalhadores informais nascidos no mês de outubro, que se cadastraram no site/app do banco, podem sacar e transferir o benefício.

O dinheiro já estava disponível nas contas poupanças sociais desde o dia 21 de maio. No entanto, para evitar filas nas agências e correspondentes bancários, não era permitida a retirada em espécie e nem a transferência para outros bancos.

Até então, somente era possível fazer pagamentos de contas e boletos de água, luz, telefone e cartões de crédito, por meio do aplicativo Caixa Tem. Caso o beneficiário deseje apenas fazer uma destas transações, não é preciso sair de casa. Ainda é possível emitir um cartão de débito digital, por meio do app Caixa Tem, que pode ser usado para compras.

PicPay

Contudo, é possível fazer a transferência do benefício para o aplicativo digital PicPay. Com o dinheiro na conta do PicPay, é possível sacar em um Banco 24 Horas ou transferir para qualquer banco, sem cobrança de taxas. Saiba como no link.

Terceira parcela

A terceira parcela do auxílio emergencial começará a ser paga no dia 17 de junho. Primeiro, serão beneficiados os usuários cadastrados no Bolsa Família, de acordo com o último dígito do número de identificação social (NIS). Quem tem o NIS com final 0 deve receber no dia 17; NIS com final 1, deve receber no dia 18; e assim sucessivamente.

Os trabalhadores informais cadastrados no app ou site da Caixa devem começar a receber dias depois. Os R$ 600 serão creditados na poupança digital, de acordo com o mês de nascimento. No entanto, o calendário de pagamento não foi divulgado pelo Ministério da Cidadania. Desta forma, as datas podem sofrer alterações.

Saque em espécie para quem não tem Bolsa Família

Nascidos em janeiro: 30 de maio

Nascidos em fevereiro: 1 de junho

Março: 2 de junho

Abril: 3 de junho

Maio: 4 de junho

Junho: 5 de junho

Julho: 6 de junho

Agosto: 8 de junho

Setembro: 9 de junho

Outubro: 10 de junho

Novembro: 12 de junho

Dezembro: 13 de junho