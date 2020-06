Auxílio: nascidos entre janeiro e junho recebem primeira parcela

PUBLICIDADE

Nesta terça-feira (16), a Caixa Econômica faz o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial para um grupo de pessoas que se cadastraram no app/site do banco entre 1º e 26 de maio. Recebem o benefício cerca de 2,4 milhões de trabalhadores informais nascidos entre janeiro e junho.

Na quarta (17), a Caixa encerra a remessa da primeira parcela, de R$ 600, pagando os trabalhadores nascidos entre julho e dezembro. O pagamento será creditado na poupança digital, que pode ser acessada por meio do aplicativo Caixa Tem.

No primeiro momento, não é possível fazer saque ou transferência. Para evitar aglomerações em agências, o calendário para estas transações começa no dia 6 de julho (veja no final da matéria). Contudo, é possível usar o valor para pagar contas e fazer compras por meio de um cartão virtual, criado no app Caixa Tem.

Todavia, caso seja, de fato, necessário sacar o dinheiro, o aplicativo PicPay pode ser uma saída. É possível fazer a transferência do benefício para o PicPay. Com o dinheiro na conta do PicPay, basta sacar em um Banco 24 Horas ou transferir para qualquer banco, sem cobrança de taxas. Clique no link e saiba como.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Terceira parcela

A expectativa é de que a terceira parcela do auxílio emergencial comece a ser paga nesta quarta-feira (17). Primeiro, serão beneficiados os usuários cadastrados no Bolsa Família, de acordo com o último dígito do número de identificação social (NIS). Quem tem o NIS com final 0 deve receber no dia 17; NIS com final 1, deve receber no dia 18; e assim sucessivamente.

Os trabalhadores informais cadastrados no app ou site da Caixa devem começar a receber dias depois. Os R$ 600 serão creditados na poupança digital, de acordo com o mês de nascimento. No entanto, o calendário de pagamento não foi divulgado pelo Ministério da Cidadania. Desta forma, as datas podem sofrer alterações.

Veja as datas dos saques em dinheiro para quem está recebendo a primeira parcela:

Nascidos em janeiro: 6 de julho

Fevereiro: 7 de julho

Março: 8 de julho

Abril: 9 de julho

Maio: 10 de julho

Junho: 11 de julho

Julho: 13 de julho

Agosto: 14 de julho

Setembro: 15 de julho

Outubro: 16 de julho

Novembro: 17 de julho

Dezembro: 18 de julho

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE