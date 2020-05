Auxílio Emergencial: saiba quem tem direito e como acessar

PUBLICIDADE 

Há pouco mais de um mês, o Governo Federal começou a liberar a primeira parcela do auxílio emergencial para os trabalhadores afetados pela pandemia, mas a verdade é que ainda tem muita gente com dúvidas de como solicitar e acessar o benefício. Segundo a Instituição Fiscal Independente do Senado, mais de 30 milhões de pessoas ainda não solicitaram, e esse número só tende a subir.

Pensando em todas essas pessoas, selecionamos alguns materiais que a Caixa Econômica Federal, em parceria com o Governo Federal, disponibilizou para todos que precisam receber. Mas antes, que tal conferir se você tem direito ou não? Descubra, abaixo:

Quem tem direito ao auxílio emergencial?

Pode solicitar o benefício, a pessoa maior de 18 anos que esteja na condição de:

Trabalhador informal;

MEI (Microempreendedor Individual);

Contribuinte Individual da Previdência Social;

Desempregado.

Vale ressaltar que a renda familiar não deve ultrapassar três salários mínimos (R$ 3.135,00) ou meio salário mínimo (522,50) por pessoa.

Não poderá receber o auxílio emergencial a pessoa que:

Tenha emprego formal ativo;

Está recebendo Seguro Desemprego;

Está recebendo benefício previdenciário ou beneficial e benefícios de transferência de renda federal, com exceção do Bolsa Família;

Recebeu rendimentos tributáveis acima do teto de R$ 28.559.70 em 2018, de acordo com declaração do Imposto de Renda.

Se você se identifica com o grupo de pessoas que precisa receber o auxílio emergencial, confira o vídeo que a Caixa Econômica Federal, em parceria com o Governo Federal, disponibilizou para todos aqueles que têm direito. Para saber mais, acesse: http://www.caixa.gov.br/auxilio.