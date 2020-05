Auxílio emergencial: nascidos em novembro e dezembro recebem segunda parcela

PUBLICIDADE 

A Caixa segue com o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 para os trabalhadores informais cadastrados no app ou site do banco. Recebem nesta terça-feira (26) os nascidos em novembro e dezembro que tenham recebido a primeira parcela entre 1º e 30 de abril.

Também recebem a segunda parcela os beneficiários do Bolsa Família cujo NIS termina em 7.

Relembre o calendário completo:

Nascidos em: Dia de recebimento do benefício: janeiro e fevereiro 20 de maio março e abril 21 de maio maio e junho 22 de maio julho e agosto 23 de maio setembro e outubro 25 de maio novembro e dezembro 26 de maio

Depósitos para beneficiários do Bolsa Família:

Último dígito do NIS: Data do crédito: 1 18 de maio 2 19 de maio 3 20 de maio 4 21 de maio 5 22 de maio 6 25 de maio 7 26 de maio 8 27 de maio 9 28 de maio 0 29 de maio

Saque e transferência da poupança social:

Nascidos em: Liberado em: janeiro 30 de maio fevereiro 1 de junho março 2 de junho abril 3 de junho maio 4 de junho junho 5 de junho julho 6 de junho agosto 8 de junho setembro 9 de junho outubro 10 de junho novembro 12 de junho dezembro 13 de junho

Agora, o calendário de pagamento da primeira parcela:

Primeira parcela para novo grupo

Nascidos em: Liberado em: janeiro 19 de maio fevereiro 20 de maio março 21 de maio abril 22 de maio maio, junho e julho 23 de maio agosto 25 de maio setembro 26 de maio outubro 27 de maio novembro 28 de maio dezembro 29 de maio