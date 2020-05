Auxílio emergencial: nascidos em julho e agosto recebem segunda parcela

PUBLICIDADE 

A Caixa Econômica Federal segue com o pagamento do auxílio emergencial. Embora não seja dia útil, neste sábado (23), o calendário do banco prevê depósitos a alguns grupos.

Cidadãos que se cadastraram no site/app da Caixa e receberam a primeira parcela até o dia 30 de abril, recebem a segunda parcela do auxílio neste sábado.

Quanto aos beneficiários do Bolsa Família, o pagamento volta a ser realizado na segunda (25). Serão contemplados aqueles cujo NIS termina em 6.

Primeira parcela

A Caixa também faz pagamentos àqueles que esperam a primeira parcela do benefício. Nascidos em maio, junho e julho recebem neste sábado (23).

Agências abertas

A Caixa abrirá 901 agências em todo o país neste sábado (23) para atender beneficiários do auxílio emergencial. O horário de funcionamento será das 8h às 12h. O banco reforça que essa nova autorização para saques é referente ao pagamento da primeira parcela, mas àqueles que já receberam, e não a quem recebe neste sábado (23).

A relação das unidades abertas nesta sábado está disponível no site da Caixa.