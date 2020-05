Auxílio emergencial: descubra se o seu CPF foi usado em uma fraude

PUBLICIDADE 

Muitas pessoas relatam o recebimento de mensagens, com códigos de acesso ao Auxílio Emergencial, sem que tivessem feito a solicitação. Nesses casos, há a possibilidade de que alguém tenha cometido um erro de digitação quando informou o número de telefone no cadastro, no entanto, a Caixa Econômica Federal alerta que “o recebimento de código não solicitado é um método de ataque comum para levar o usuário a clicar ou ligar para os agentes fraudulentos”.

A empresa pública também recomenda que os cidadãos confiram se o CPF foi utilizado em uma solicitação de Auxílio Emergencial. A verificação pode ser realizada pelo site do Dataprevi, independente do usuário ter recebido a mensagem ou não. Segue abaixo o link do site do Dataprevi.

https://consultaauxilio.dataprev.gov.br/consulta/#/

Caso a hipótese de fraude seja confirmada, a Caixa orienta que seja aberta uma denúncia pelo telefone 121. Para evitar ser vítima de golpes, a Caixa orienta que os cidadãos utilizem única e exclusivamente os canais oficiais.