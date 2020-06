Auxílio: calendário da terceira parcela deve sair nesta segunda (8)

PUBLICIDADE 

O calendário de pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial deve ser divulgado nesta segunda-feira (8). É a intenção do Ministério da Cidadania.

Segundo a pasta, o cronograma deve ser parecido ao calendário da segunda parcela, com a separação das datas entre os públicos para evitar filas em agências e correspondentes bancários.

Desta forma, os beneficiários do Bolsa Família devem ser pagos primeiro, de acordo com o último dígito do NIS. Depois, é a vez dos trabalhadores informais, autônomos e microempreendedores individuais (MEIs) receberem através das poupanças digitais acessadas pelo Caixa Tem. Deve ser utilizado novamente o critério de mês de nascimento.