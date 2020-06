Auxílio: Caixa segue pagamento da terceira parcela nesta quinta (25)

PUBLICIDADE

A Caixa Econômica Federal prossegue com o pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial aos beneficiários do Bolsa Família. Nesta quinta-feira (25), os R$ 600 serão depositados a quem tem o Número de Identificação Social (NIS) com final 7.

O calendário de pagamento vai até o dia 30 (veja no fim da matéria). Quanto ao cronograma de recebimento dos trabalhadores informais, o Ministério da Cidadania ainda não fez a divulgação. Não se sabe, portanto, quando este grupo começa a receber a nova remessa.

Para os beneficiários do Bolsa Família, o calendário de recebimento é:

Quarta-feira (17) – NIS final 1

Quinta-feira (18) – NIS final 2

Sexta-feira (19) – NIS final 3

Segunda-feira (22) – NIS final 4

Terça-feira (23) – NIS final 5

Quarta-feira (24) – NIS final 6

Quinta-feira (25) – NIS final 7

Sexta-feira (26) – NIS final 8

Segunda-feira (29) – NIS final 9

Terça-feira (30) – NIS final 0

