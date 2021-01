Auxílio: Caixa libera parcelas dos ciclos 5 e 6, dos nascidos em abril

PUBLICIDADE

A Partir desta quarta-feira (6), a Caixa libera mais uma parcela do Auxílio Emergencial e do Auxílio Emergencial Extensão para saque em dinheiro. As informações são da Agência Brasil.

Cerca de 3,4 milhões de beneficiários nascidos em abril poderão sacar ou transferir o saldo da Poupança Social Digital, de acordo com os ciclos 5 e 6. Os recursos creditados são da ordem de R$ 2,3 bilhões.

Desse total, R$ 2,1 bilhões são referentes às parcelas do Auxílio Emergencial Extensão e o restante, R$ 200 milhões, às parcelas do Auxílio Emergencial.

O saldo ainda segue disponível para movimentação pelo Caixa Tem, como pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em mais de um milhão de estabelecimentos comerciais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Saque em dinheiro

Para o saque em dinheiro, o beneficiário preciso fazer o login no App Caixa Tem, selecionar a opção “saque sem cartão” e “gerar código de saque”. Depois, o trabalhador deve inserir a senha para visualizar o código de saque na tela do celular, com validade de uma hora. O código deve ser utilizado nos caixas eletrônicos do banco, nas casas lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui.