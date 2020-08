Autônomos: Bolsonaro sanciona linhas de crédito

PUBLICIDADE

O presidente Jair Bolsonaro sancionou, nesta sexta-feira (21), sancionou o projeto de lei que cria crédito para profissionais liberais atuantes como pessoa física. A sanção da lei foi publicada, hoje, no Diário Oficial da União (DOU). Anteriormente o governo já havia facilitado o acesso a financiamento para empresários individuas, micro e pequenos.

A ideia é que a linha de crédito auxilie no socorro a profissionais que tenham sido atingidos pelas consequências da pandemia do novo coronavírus. O empréstimo deverá ser quitado em até 36 meses, com oito meses de carência e juros capitalizados.

O profissional liberal poderá solicitar empréstimo de até 50% do rendimento presente na última Declaração de Ajuste Anual, limitado a R$ 100 mil por pessoa.

As operações de crédito são garantidas por meio do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) nos seguintes locais:

Banco do Brasil S.A.

Caixa Econômica Federal

Banco do Nordeste do Brasil S.A

Banco da Amazônia S.A.

Bancos estaduais e as agências de fomento estaduais

Cooperativas de crédito e os bancos cooperados

Instituições integrantes do sistema de pagamentos brasileiro

Plataformas tecnológicas de serviços financeiros (fintechs)

Organizações da sociedade civil de interesse público de crédito

Demais instituições financeiras públicas e privadas autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil