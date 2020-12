Análise gráfica, fundamentalista e tape reading: como os estudos auxiliam quem investe em renda variável

PUBLICIDADE

Investir em renda variável tem se apresentado como uma solução cada vez mais interessante para quem busca maior rentabilidade. Entretanto, é muito importante que o investidor tenha capacidade de lidar com os riscos que naturalmente são maiores do que na renda fixa.

Três técnicas de estudo da movimentação da Bolsa de Valores podem ser usadas como instrumentos para que o investidor em renda variável não trate o mercado financeiro como um cassino. A análise gráfica, a análise fundamentalista e o tape reading aumentam o entendimento do investidor em relação ao sobe e desce das ações, tornando-o mais qualificado para gerar os resultados esperados.

Análise gráfica

A análise gráfica ou técnica baseia-se nos gráficos que revelam as oscilações dos ativos no ambiente da Bolsa de Valores. A lógica é interpretar essas movimentações para, a partir de então, tomar decisões prevendo novos movimentos.

O preço de cada ação revela o resultado de tudo aquilo que envolve o universo da empresa, considerando desde a forma como ela é administrada até as implicações resultantes de questões externas, como a valorização da moeda e a condução da política econômica do país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um analista técnico especializado é capaz de observar os gráficos e, em função deles, extrair a informação que julgar necessária para tomar sua decisão. Em casos mais específicos, essa informação pode aparecer mesmo com uma quantidade pequena de dados, como na prática de Day Trade, em que as movimentações se concentram no período máximo de um dia.

Análise fundamentalista

Enquanto o analista técnico concentra-se nos gráficos, o fundamentalista procura ir além, dedicando-se a compreender os fundamentos da empresa. De fato, considerando especialmente o longo prazo, acaba sendo mais interessante avaliar tudo o que diz respeito à companhia do que se concentrar apenas nos resultados que ela apresenta. Alguém que vai passar anos investindo em uma empresa certamente se sentirá mais seguro se aplicar seu dinheiro em um projeto conhecido e confiável.

Por isso o analista fundamentalista se dedica a documentos como as demonstrações financeiras. É a partir da interpretação do que aparece no balanço patrimonial, na demonstração de resultados e no fluxo de caixa que esse profissional adquire recursos para estimar o valor de uma empresa.

Nesse tipo de análise, o objetivo é medir o valor intrínseco de cada companhia. Isso permite comparar o preço de cada ação com o valor identificado para que a tomada de decisão em relação ao investimento siga um critério racional, o que costuma gerar excelentes resultados para quem pratica esse tipo de atividade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tape reading

Também indicada para quem atua no curto prazo, assim como a análise gráfica, a técnica de tape reading funciona como uma espécie de análise do fluxo de ordens, observando grandes negócios já fechados na bolsa. O objetivo de identificar o fluxo do mercado, ou seja, as movimentações de compra e de venda realizadas. Assim, é possível avaliar a pressão de cada momento e decidir se é vantajoso acompanhar o movimento identificado.

Trata-se de uma leitura de fluxo que diz respeito, principalmente, ao acompanhamento do que fazem os grandes agentes do mercado. Dessa forma é possível ter uma referência mais clara a respeito do que fazer em determinado momento.

Com o tape reading, a ideia é acompanhar o comportamento de quem está no mercado e tomar decisões com foco neles. No geral, o leitor de fluxo precisa saber onde os players estão apregoando suas ordens no book, conhecer suas intenções para então trabalhar com a chamada agressão, ou seja, a iniciativa de compra ou venda.